Afectaciones de tráfico este domingo en Tarragona a causa del temporal

Imagen de archivo de la N-340 está cortada entra la Ràpita y Amposta en los dos sentidos por la presencia de charcos de agua en la carreteraACN

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La levantada de estos últimos días ha provocado afectaciones en varias carreteras de Cataluña, que todavía se mantienen este domingo. Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, en la C-31B en Salou se ha cortado un carril sur por charcos.

También se ha cortado la BV en el Coll de Pal a causa del fuerte viento y nieve, y la GIP-5129 de Vilafant en Borrassà por inundaciones. Además, se necesitan cadenas para circular a la BV-4031 al Coll de la Creueta y entre la C-13 y Port Ainé.

Protección Civil ha informado de que la levantada ha dejado cerca de 900 llamadas en el teléfono de emergencias 112, principalmente desde el Barcelonès (175), Maresme (85) y Gironès (75). Los Bombers de la Generalitat habían realizado hasta ayer el sábado por la tarde un total de 450 servicios relacionados con el temporal.

Les lluvias han rondado los 200 litros en varias partes de Cataluña. Destacan registros como los 145 litros acumulados en las últimas 32 horas en el PN de los Ports, los 129.9 en Tivissa, los 116 en Horta de Sant Joan, los 111.4 en la Ametlla de Mar y los 103 en Falset.