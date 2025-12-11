Así es la casa que triunfa cada Navidad en un pueblo de Tarragona: 20.000 luces y figuras gigantes

La casa de la Navidad del Catllar, uno de los grandes atractivos de este municipio durante las fiestas, volvió a brillar este pasado domingo. La cita, que ya se ha convertido en toda una tradición en el pueblo, reunió a cerca de cuatrocientas personas para inaugurar oficialmente la decoración de la casa, que está situada en el número 1 del Camí Mas de Salort, en la urbanización La Quadra dels Manous.

Se trata de una vivienda privada que cada año por estas fechas se ilumina con más de veinte mil bombillas led al más puro estilo de la Navidad norteamericana. Detrás de la iniciativa están Enrique Carcomo y Pedchy Ramos, una pareja que, desde hace más de quince años, dedican tiempo, dinero y esfuerzo a convertir su casa en un faro de la Navidad en el pueblo.

La Casa de la Navidad del Catllar cuenta con más de veinte mil bombillas.Diari Més

Este año, como también es tradición, estuvieron acompañados de la Stromboly Jazz Band, que interpretaron una adaptación del 25 de diciembre en la que la estrofa apelaba al encendido de luces. También estuvieron presentes la alcaldesa del Catllar, Alba López y la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, que compartieron con familiares, amigos y vecinos de Kike y Pedchy una emotiva tarde de fiesta.

Los anfitriones, emocionados, agradecieron la presencia de tanta gente amiga y aprovecharon para inaugurar la nueva figura que, desde este año, se incorpora al atrezo navideño de la Casa del Catllar. Se trata de un muñeco de nieve luminoso que el matrimonio ha hecho traer expresamente desde Canadá. Esta no es la única decoración que Kike y Pedchy han traído de fuera: cada año dedican tiempo y dinero a remover por las tiendas punteras en decoración navideña de todo el mundo.

La colección de elementos decorativos de esta pareja de amantes de la Navidad incluye entre otros un muñeco de nieve inflable de 6 metros de altura, una figura de Cascanueces de 2 metros de altura y una galleta de jengibre gigante que ha sido elaborada en los talleres de Mininot, donde trabajan los mejores artistas y maestros falleros de Valencia.

Todo, se encuentra repartido por toda la casa y completamente rodeado de bombillas que, al hacerse de noche, iluminan el chalet. La casa estará decorada hasta pasado Reyes y las personas que la quieran ver se pueden acercar y contemplarla desde fuera.