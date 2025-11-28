El pueblo de Tarragona que ha levantado el árbol de ganchillo más alto de Cataluña

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Salou se prepara para vivir este sábado un acto singular en plena campaña navideña, la presentación del árbol de ganchillo más grande de Cataluña, una estructura de diez metros de altura instalada en la plaza Bonet. El municipio supera así los récords previos de Alcanar, que el año pasado levantó uno de ocho metros, y de Calonge i Sant Antoni, que en 2024 confeccionó uno de 9,5 metros.

La obra es fruto del trabajo de un año completo del Grup de Dones de Salou, formado por cuarenta integrantes que comenzaron a tejer prácticamente al terminar la Navidad pasada. El resultado es un árbol monumental compuesto por 1.500 piezas de ganchillo, elaboradas una por una, que han dado forma a una estructura única en el territorio.

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación de una bandera de Salou hecha íntegramente con ganchillo, además de cuadrados con los colores de la bandera LGTBIQ+ y de Palestina, una manera de reflejar el compromiso con la diversidad y la solidaridad en un momento marcado por conflictos y reivindicaciones sociales.

El árbol se ha elaborado exclusivamente con lana reciclada, un elemento que añade valor a la propuesta y que subraya el enfoque sostenible del proyecto. Según el Ayuntamiento, todo el material utilizado procede de excedentes y donaciones, lo que permite dar una segunda vida a los tejidos y convertirlos en una pieza artística colectiva.

La presentación de este sábado incluirá talleres infantiles, el encendido de luces y una chocolatada popular, en un acto abierto que busca reunir a vecinos y visitantes. Con esta creación, Salou consolida una iniciativa que ha crecido año tras año y que ya se ha convertido en uno de los elementos más distintivos de su programación navideña.