Los 10 pueblos de Tarragona que más población pierden: el interior registra caídas de hasta el 8%

En las comarcas interiores de Tarragona, varios municipios pequeños están registrando descensos significativos de población en 2025. Los peores retrocesos se concentran en la Conca de Barberà, el Priorat, Alt Camp, Baix Camp y Terra Alta, donde la mayoría de los pueblos ha perdido entre un 2% y un 8% de sus habitantes respecto al año anterior.

Passanant i Belltall, en la Conca de Barberà, lidera esta lista de pérdidas, con un descenso del 8%, pasando de 162 a 149 habitantes, la mayor caída porcentual de toda la provincia. Este pequeño municipio refleja las dificultades que enfrentan las localidades rurales más pequeñas para mantener su población estable.

La segunda mayor caída corresponde a Torroja del Priorat, que pierde un 6,6% de su población y se queda con 128 vecinos. Le sigue Ulldemolins, también en el Priorat, con un descenso del 5,8% hasta 390 habitantes, y la Figuera, con una bajada del 5,7% hasta 116 residentes.

En la comarca del Alt Camp, Mont-ral y el Rourell destacan por sus retrocesos demográficos: Mont-ral pierde un 4,9% de su población (quedando en 176 habitantes) y el Rourell un 4,5% (385 vecinos). En el Baix Camp, los descensos más significativos se registran en Capafonts, que cae un 4,7% hasta 101 habitantes, y Prades, con un −4% hasta 644 residentes.

La Terra Alta tampoco escapa a esta tendencia. Prat de Comte pierde un 4,3% de sus vecinos, situándose en 180 habitantes, mientras que el Pinell de Brai desciende un 2,8% hasta 948 habitantes. En conjunto, estos datos evidencian cómo la despoblación afecta a municipios pequeños y medianos de interior.

Por el contrario, otros municipios crecen de forma destacada. Cunit se consolida como el municipio de más de 10.000 habitantes que más crece en Tarragona, con un aumento del 3,5% hasta superar los 16.000 vecinos. Mont-roig del Camp es otro de los municipios de Tarragona que más crece y ya roza los 14.500 habitantes.