Estos pueblos de Tarragona se libran de implantar la ZBE en enero tras mejorar la calidad de su aire

Un cartel que anuncia la entrada a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Reus.Ayuntamiento de Reus

Cinco municipios de la provincia de Tarragona —Salou, Vila-seca, Cambrils, Calafell y El Vendrell— han quedado exentos de la obligación de implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en enero, gracias a la mejora de la calidad de su aire.

La revisión anual realizada por el Departament de Territorio ha concluido que estas localidades no superan los límites legales de dióxido de nitrógeno, partículas y ozono, por lo que podrán posponer la activación de la ZBE sin incumplir la normativa vigente.

En total, 24 municipios catalanes que inicialmente debían implantar la ZBE quedan fuera de esta obligación. Por el contrario, otros dos municipios de Tarragona, Tortosa y Amposta, deberán implantar la ZBE a partir de enero, al superar los valores permitidos en alguno de los contaminantes analizados.

La ley del cambio climático de 2021 y el decreto posterior del Govern catalán establecen que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deben implantar la ZBE si superan los valores permitidos de contaminación atmosférica. El decreto añade el ozono como parámetro adicional de control, junto con el dióxido de nitrógeno y las partículas, y obliga a la Generalitat a actualizar cada año la lista de pueblos afectados.

La revisión de 2025 evidenció que estos 24 municipios cumplen los valores legales, permitiéndoles posponer la implantación de la ZBE. Además de los municipios tarraconenses, la lista incluye localidades como Figueres (Alt Empordà), Igualada (Anoia), Palafrugell y Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), así como Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Por el contrario, 38 municipios sí deberán implantar la ZBE a partir de enero. Entre ellos se encuentran localidades de más de 50.000 habitantes y otras de entre 20.000 y 50.000, además de varios municipios del área metropolitana de Barcelona como Esplugues de Llobregat, Gavà y Sant Joan Despí.

La medida busca reducir la contaminación atmosférica en municipios medianos y fomentar un aire más limpio en toda Cataluña. La Generalitat continuará revisando anualmente los niveles de NO2, partículas y ozono para ajustar la lista de municipios obligados a implantar la ZBE, adaptándose a las mejoras en la calidad del aire.