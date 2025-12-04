El pueblo de Tarragona que se cuela entre los destinos favoritos de España para viajar en Navidad

Salou se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para estas Navidades entre los usuarios de la plataforma de viajes Atrápalo. La localidad tarraconense, famosa por disponer del parque de atracciones PortAventura World, ocupa la tercera posición en el ranking nacional, con un 3,33% de las reservas, solo superada por Madrid (8,40%) y Benidorm (4,77%).

Catalunya, en su conjunto, es una de las comunidades más demandadas para viajar en estas fechas, con un 11,03% de las reservas, por detrás de Andalucía (11,98%) y Madrid (12,62%). La plataforma vincula el éxito de Salou principalmente a su oferta de entretenimiento y a la proximidad a la playa y otros atractivos turísticos de la costa tarraconense.

El puente de diciembre consolida esta tendencia, con los mismos destinos liderando las reservas. La combinación de planes de ocio, cultura y un ambiente navideño atractivo hacen que Madrid, Benidorm y Salou se mantengan en cabeza de las preferencias nacionales, según explican desde Atrápalo.

A nivel internacional, los españoles comienzan a buscar destinos europeos y transatlánticos para Navidad, aunque el turismo nacional sigue teniendo un peso importante. Ciudades como Londres, París, Roma o Praga y destinos como Nueva York o La Habana son elegidos por quienes buscan experiencias más lejanas y diferentes.

El gasto medio por viaje durante estas fechas se sitúa en torno a los 803 euros, y la mayoría de los viajeros opta por escapadas familiares, seguidas de viajes en pareja y con amigos. Los medios de transporte más utilizados continúan siendo el coche y el avión, según los últimos informes de reservas.

La consolidación de Salou como destino navideño refleja la importancia de combinar ocio, tradición y ubicación estratégica. El municipio no solo se beneficia del atractivo de PortAventura World, sino también de su entorno natural y su capacidad de ofrecer experiencias completas que combinan playa, cultura y entretenimiento para toda la familia.