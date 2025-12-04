Los mejores bosques de Tarragona para buscar al Tió con niños y disfrutar en familia

En Tarragona existen varios espacios naturales que son ideales para ir a buscar al Tió y disfrutar de la naturaleza en familia.Cedida

Buscar al Tió es uno de los momentos más especiales de la Navidad para los niños, y Tarragona cuenta con varios espacios naturales ideales para hacerlo en familia. Desde zonas cercanas a la ciudad hasta bosques más alejados, estas excursiones permiten disfrutar de la tradición mientras se explora la naturaleza.

Entre los lugares más destacados se encuentran el Pont del Diable, el Bosc Pintat de Poblet, el Paraje Natural de Poblet y las Muntanyes de Prades, así como el Bosc de les Bruixes de L’Argentera, la Cova dels Tions de Mont-ral o la Torre d’en Dolça de Vila-seca, entre otros.

Por ejemplo, el Pont del Diable, a las afueras de Tarragona, ofrece un entorno cómodo y accesible, con zonas de aparcamiento, mesas de picnic y rutas sencillas para caminar. Su acueducto romano y los bosques que lo rodean lo convierten en un lugar perfecto para que los niños puedan buscar al Tió sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Otra opción es el Bosc Pintat de Vimbodí i Poblet, donde las familias pueden disfrutar de una ruta circular ideal para ir a buscar al Tió. A lo largo del recorrido se encuentran cinco setas pintadas en los árboles, que hacen la excursión más divertida para los niños. La salida se realiza desde el área de la Casa Forestal de Castellfollit, que cuenta con mesas de picnic y zona de juegos infantiles.

Para quienes buscan un entorno más salvaje, el Paraje Natural de Poblet y las Muntanyes de Prades ofrecen rutas de montaña y bosques extensos, ideales para aventuras en plena naturaleza. Cerca del Monasterio de Poblet se encuentran itinerarios señalizados donde se pueden esconder los tiós y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

Otros espacios populares son, por ejemplo, el Bosc de les Bruixes en L’Argentera, la Cova dels Tions en Mont-ral y la Torre d’en Dolça en Vila-seca. Esta actividad no solo está pensada para los niños, ya que los adultos también pueden disfrutar de la búsqueda del Tió mientras combinan la excursión con picnics o comidas al aire libre.

Sea en los bosques cercanos a la ciudad o en los espacios naturales más alejados, Tarragona ofrece múltiples opciones para mantener viva esta tradición centenaria durante todo el mes de diciembre.