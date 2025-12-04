Los 10 alcaldes de Tarragona que menos cobran: de 230 a 3.420 euros

Los sueldos de los alcaldes de la demarcación de Tarragona varían significativamente según el municipio del que se trate. Según el informe que ha dado a conocer el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, algunos alcaldes perciben cifras que superan o rondan los 70.000 euros, mientras que otros apenas llegan a los 2.000.

Así pues, según el informe, el alcalde que menos cobra de Tarragona es el de Maspujols, quien percibe únicamente 230 euros en concepto de asistencias, al no disponer de dedicación. Le siguen Vilaverd (650 €), Vallclara (760 €) y les Borges del Camp (1.090 €), todos ellos también sin dedicación. Por encima se sitúan Miravet, con 1.460 € en régimen parcial, y Paüls, con 1.730 € anuales sin dedicación.

Completan el ‘top 10’ de los alcaldes que menos cobran la Riba (2.000 €), Masdenverge (2.177 €), Riudecanyes (2.552 €) y Alió, que percibió 3.420 € en total. Todas estas cifras corresponden a municipios pequeños o sin dedicación exclusiva, lo que explica las diferencias respecto a los municipios más grandes.

En contraste, los alcaldes con mayores retribuciones anuales se concentran en municipios de mayor población y con dedicación exclusiva o parcial. En lo alto de la lista figuran Reus (73.219 €), Vila-seca (66.107 €) y Valls (63.800 €), seguidos de Mont-roig del Camp, Calafell, Tortosa, Salou, Creixell, Cambrils y Móra d’Ebre, todos ellos por encima de los 52.000 euros anuales.

No todos los municipios han facilitado la información al Ministerio, ya que hasta quince localidades de Tarragona no han comunicado sus percepciones, entre ellas Alcover, Botarell, Capafonts, Figuerola del Camp, la Bisbal de Montsant o Riba-roja d’Ebre. Esta falta de datos impide conocer con exactitud la totalidad de retribuciones en la demarcación.

La ley que regula estos sueldos es la LRSAL, que establece topes según población y régimen de dedicación. La dedicación puede ser exclusiva, parcial o sin dedicación, determinando si el alcalde recibe sueldo completo, parcial o ninguno por su labor municipal. Además, los alcaldes que combinan su puesto con responsabilidades en diputaciones, parlamentos o Senado reciben sus retribuciones por esos cargos y no por la alcaldía.