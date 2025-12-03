Un nuevo supermercado abre en Calafell: tendrá 400 m², parking y generará 100 empleos

Calafell contará a partir de este viernes, 5 de diciembre, con un nuevo supermercado, el primero de Rossmann en la provincia de Tarragona. La tienda se ubica en la zona comercial de Mas Mel y representa la apuesta de expansión de la compañía. La inauguración comenzará a las 9:00 y premiará a los 50 primeros clientes que visiten el establecimiento.

El supermercado dispone de casi 400 m² de sala de ventas y parking exterior, ofreciendo una experiencia cómoda para los visitantes. Su propuesta combina marcas conocidas con productos de marca propia, buscando variedad y precios competitivos como sus principales atractivos.

Durante la primera semana, los clientes podrán disfrutar de un 20% de descuento en maquillaje y un 10% adicional en el resto del surtido. Además, habrá ofertas de bienvenida en distintos artículos y el sorteo de un kit de pádel surf entre los asistentes.

La apertura de esta nueva tienda generará cerca de 100 puestos de trabajo, y eleva a 12 el número de establecimientos de la cadena en la región en poco más de dos años. La expansión continuará en 2026, con próximas aperturas en Cubelles y otras localidades de Tarragona y Barcelona.

El supermercado ofrece un concepto amplio de droguería y productos para el hogar, incluyendo cuidado personal, alimentación, artículos para mascotas, salud y nutrición. La firma apuesta por un surtido variado con 28 marcas propias, buscando diferenciarse en el sector retail y ofrecer una experiencia de compra única.

Con más de 50 años de experiencia en Europa, la empresa ha superado los 600 colaboradores en España, destacando por su buena reputación laboral. La nueva tienda de Calafell refuerza su presencia en Cataluña y consolida la llegada del supermercado a la provincia de Tarragona.