El mejor suquet de pescado de Tarragona según Alberto Chicote: este es el restaurante

Alberto Chicote visitó la provincia de Tarragona en el que fue el primer programa de la tercera temporada de Batalla de Restaurantes, donde el chef se propuso descubrir cuál es el local que prepara el mejor suquet de pescado de la demarcación. Tras una intensa competencia entre los participantes, hubo un restaurante que logró sorprender especialmente al chef, aunque no fue el que se alzó con la victoria final.

Los concursantes, que se mostraron nerviosos, esperaban conocer quién sería el ganador de esta batalla culinaria. Entre los participantes estaban Macarrilla Restaurant y Cal Tendre, ambos de Cambrils, El Trull, ubicado en Tarragona, y Salioli, de Creixell. Finalmente, el restaurante que logró el triunfo fue Salioli, pero no fue el que más impresionó a Alberto Chicote.

El famoso chef reveló que su valoración personal difería notablemente de la de los propios restauradores. “El restaurante al que mejor he valorado es El Trull”, confesó el chef, otorgándole un 7,7 frente al 5,1 que le dieron sus compañeros. Paradójicamente, Salioli, el ganador oficial, recibió un 7,5 por parte del chef y un 5,6 en la valoración general.

La clasificación también se vio afectada por el llamado tenedor amarillo, una sanción aplicada a Macarrilla tras admitir que había seguido una estrategia en la puntuación que no coincidía con su criterio profesional. Esto impidió que el restaurante de Cambrils que lideraba provisionalmente se alzara con el premio final, a pesar de que había recibido mejores valoraciones de algunos de sus compañeros.

El giro en las puntuaciones de Chicote puso de relieve la subjetividad de la competencia y cómo el criterio del jurado profesional puede cambiar drásticamente los resultados. Aun así, la visita a Tarragona dejó claro que hay locales capaces de sorprender al chef, consolidando a la demarcación como escenario destacado en la tercera temporada del programa.