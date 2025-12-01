Los ocho restaurantes de Tarragona reconocidos con Soletes de Navidad por la Guía Repsol

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Tarragona suma este diciembre ocho restaurantes reconocidos con el distintivo Solete de la Guía Repsol. Los elegidos en la provincia son: Bar Al Padrí en Tarragona, Kabbalah Restaurant en Falset, Casa Nostra y La Font del Ferro en L’Espluga de Francolí, Manel en Torredembarra, Cal Xixonenc en Montblanc, La Providència en Valls y Les Palmeres en Alcanar.

Los Soletes de Navidad se presentan este año como una guía de pequeñas celebraciones y momentos especiales, desde aperitivos de Nochebuena hasta el chocolate con churros del día de Reyes. La distinción busca destacar locales que combinan calidad, cercanía y originalidad, ayudando a los comensales a descubrir rincones únicos.

Esta edición incluye más de 300 establecimientos premiados en toda España, con 26 nuevos Soletes en Cataluña. Entre ellos se encuentran restaurantes, bares, pastelerías y vinotecas que ofrecen desde menús para reuniones familiares hasta productos gourmet para llevar a casa y disfrutar en los encuentros navideños.

Una de las grandes novedades de la entrega de este año es el reconocimiento a conventos que elaboran dulces artesanos, poniendo en valor la tradición y el trabajo minucioso de las religiosas. En Cataluña, el Convento de Santa María de Jerusalén en Barcelona figura entre los distinguidos, mostrando que la creatividad y la excelencia gastronómica pueden encontrarse en los lugares más inesperados.

El sello Solete, lanzado por la Guía Repsol en 2021, ha premiado ya a más de 5.000 locales en toda España. Se trata de una marca que combina la simplicidad con la calidad, destacando establecimientos que son recomendables para todos, desde cafeterías y tascas hasta bares y restaurantes con propuestas innovadoras o tradicionales.

Gracias a la app y la web de Guía Repsol, los comensales pueden localizar estos Soletes fácilmente, guardarlos en favoritos o planificar rutas gastronómicas. Para Tarragona, estos ocho locales representan no solo un reconocimiento al buen hacer, sino también una oportunidad perfecta para disfrutar de la Navidad con buena comida y ambiente festivo.