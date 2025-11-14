Las lluvias hacen de noviembre un mes ideal para ir a por setas en Tarragona: las mejores zonas

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Este mes de noviembre se presenta como una oportunidad para los aficionados a la búsqueda de setas. Las lluvias recientes han dejado los bosques húmedos, mientras que las temperaturas más suaves, aunque todavía cálidas, favorecen la aparición de los 'bolets', ofreciendo una segunda oportunidad a quienes no pudieron recogerlos en octubre.

Entre los lugares más recomendables para salir al campo en Tarragona destacan las montañas de Prades y los bosques del Parque Natural de Poblet. También la Sierra de Llaberia, entre el Baix Camp y el Priorat, ofrece abundantes pinares y encinares donde los rovellons y otras especies micológicas crecen con fuerza. En Terres de l’Ebre, el Parque Natural dels Ports se convierte en un escenario privilegiado para los recolectores.

Los recolectores experimentados coinciden en que el momento óptimo para salir al bosque es entre una y dos semanas después de la lluvia, cuando las setas han alcanzado su punto ideal de crecimiento. Sin embargo, advierten que un exceso de humedad puede estropear la cosecha.

El perfil del ‘boletaire’ es fácilmente reconocible, ya que disponen de ropa cómoda, botas resistentes y un ojo entrenado para detectar setas entre la hojarasca. Muchos aficionados mantienen en secreto sus zonas favoritas, no solo por tradición, sino también para preservar el equilibrio del entorno y evitar la sobreexplotación de los bosques.

Además de su valor gastronómico, la recolección de setas se ha convertido en una actividad de ocio y conexión con la naturaleza. Recorrer los senderos de la Sierra de La Mussara o del valle del Gaià permite disfrutar del paisaje otoñal, al tiempo que se practica una afición que combina paciencia, observación y respeto por el entorno.

Con la combinación de lluvias recientes y temperaturas suaves, noviembre se perfila como un mes especialmente favorable para la micología en Tarragona. Tanto expertos como principiantes pueden aprovechar esta temporada para explorar los bosques, descubrir nuevas especies y llenar sus cestas, eso sí, de manera responsable.