Reus se convierte en plató de cine: el famoso actor que está rodando su nueva película de Netflix

La plaza del Pintor Fortuny de Reus se ha convertido durante estos días en un escenario de película. Tal como han confirmado varios medios, la nueva película del director Oriol Paulo y producida por Netflix, En nombre de otro, empezó las tareas de rodaje en la ciudad el pasado miércoles, 12 de noviembre, por la noche.

De hecho, según confirman desde el Ayuntamiento de Reus, está previsto que el rodaje de esta película se alargue hasta este sábado, 15 de noviembre, a las 7 horas. Además, se ha confirmado que entre el elenco está el famoso actor gallego, Mario Casas.

A causa de este rodaje, la zona ha vivido una gran transformación para dejar su identidad como Reus y pasar a ser una Barcelona ficticia. En la plaza se han visto vehículos y toldos policiales o señalizaciones adaptadas para fingir lugares de la ciudad condal.

Además, también está previsto que la película registre escenas en el interior del edificio de la Caixa de Pensions. El movimiento de material ha generado una gran expectación entre los vecinos y, por este motivo, muchas personas curiosas se han acercado a la zona desde el pasado miércoles.