Descuentos en Adidas, Nike o Calvin Klein: llega a Tarragona un mercado con rebajas gigantes

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Vuelve a Tarragona una de las citas comerciales más esperadas del año. Del 5 al 7 de diciembre, la CaixaBank Tarraco Arena acogerá una nueva edición del Radical Market Tarragona, la feria con descuentos más grandes del territorio. El acontecimiento reunirá a más de 60 expositores y ofrecerá miles de artículos con rebajas de hasta el 80% en marcas de primer nivel. El horario será ininterrumpido, de 10 a 21 horas.

Los visitantes encontrarán una amplia variedad de productos: moda, calzado, accesorios, artículos para el hogar, descanso, gastronomía, cosmética y belleza, entre otros. Será también una ocasión ideal para adelantar las compras de Navidad y conseguir regalos a buen precio.

Entre las marcas presentes destacan Adidas, Nike, Ray-Ban, Calvin Klein, Pepe Jeans, Geox o Jack & Jones, así como firmas de moda vintage para todos aquellos que busquen piezas únicas. También habrá productos para el hogar, como sofás, pequeños electrodomésticos o utensilios de cocina, y una zona gastronómica con quesos, ibéricos, dulces artesanales y especialidades internacionales.

Para premiar la participación, la organización sorteará un cheque de 500 euros entre todos los asistentes, que se podrá intercambiar en cualquiera de los estands del recinto. El acceso a la CaixaBank Tarraco Arena (calle de Mallorca, 18) es sencillo tanto si se va en vehículo privado como en transporte público —la línea 41 tiene parada en Pere Martell, 34—.