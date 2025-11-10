AuronPlay celebra su cumpleaños en PortAventura y tiene que irse antes de tiempo por este motivo

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El popular streamer AuronPlay ha compartido con sus seguidores cómo fue la celebración de su cumpleaños en PortAventura, una escapada que terminó antes de lo previsto por culpa del mal tiempo. El creador de contenido ha explicado durante un directo que el viaje se vio interrumpido por una alerta de Protección Civil que sorprendió a todos mientras cenaban en el parque temático.

“Habíamos planeado quedarnos un día más, pero de repente empezó a sonar el móvil de todo el mundo”, ha relatado. Según ha contado, más de un centenar de teléfonos comenzaron a recibir al mismo tiempo la notificación de emergencia por fuertes lluvias en la zona. “Estábamos en un salón y, de repente, Protección Civil, alerta, lluvias, no salgas de casa. Dijimos: ‘¿Sabes qué? Vámonos’”, ha explicado entre risas.

AuronPlay, que ha asegurado haber visitado PortAventura “unas cincuenta veces”, eligió el parque de atracciones como el escenario perfecto para desconectar y celebrar su cumpleaños. Aunque intentó pasar desapercibido, el youtuber fue reconocido por un grupo de estudiantes de un colegio que se encontraba de excursión. “No sé cómo me reconocieron, iba enmascarado, pero al final les di la foto”, ha contado.

El streamer ha manifestado que, tras ser identificado, optó por hacerse fotos con los fans para evitar ser seguido por todo el recinto. Finalmente, la lluvia terminó arruinando el plan inicial. La alerta de Protección Civil obligó a su grupo a abandonar el recinto antes de lo previsto, poniendo fin a la escapada. “No le faltaba razón a la alerta, ha llovido mucho, pero todo bien, estoy a salvo, amigos”, ha indicado con su habitual tono humorístico.

A pesar del contratiempo, AuronPlay se ha mostrado positivo y ha asegurado que el viaje mereció la pena. “Han sido solo dos días, pero me lo he pasado genial”, ha afirmado, dejando claro que PortAventura sigue siendo “un plan que nunca falla” para celebrar momentos especiales.