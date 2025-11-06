Los pueblos de Tarragona donde más ha llovido esta madrugada

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Las lluvias intensas de esta madrugada han dejado acumulaciones destacables en varios puntos del interior de Tarragona, especialmente en el Priorat y la Ribera d’Ebre. Según los datos registrados por el Servei Meteorològic de Catalunya, Benissanet ha sido el municipio donde más ha llovido, con 61,4 litros por metro cuadrado, seguido de El Masroig (48,6 l/m²), Margalef (38,2), Falset (36,8), Tivissa (31,3) y Ulldemolins e Illa de Buda, con 30 litros acumulados.

El episodio, que se ha producido durante la madrugada de este jueves, ha provocado lluvias muy intensas pero de corta duración, tras la activación de la alerta naranja por parte del Meteocat durante la tarde del miércoles. El aviso advertía de precipitaciones que podían superar los 40 l/m² en media hora en varias comarcas del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre.

En cambio, en el extremo sur de la provincia las precipitaciones han sido más débiles. En Batea apenas se han registrado 3,6 l/m², mientras que en Les Cases d’Alcanar han caído 4,2, en el pantano de Riba-roja 5,6 y en Miami Platja y Ulldecona se han registrado en torno a los 10–11 l/m². Protecció Civil mantiene el plan INUNCAT en fase de prealerta, aunque las previsiones apuntan a una mejora del tiempo a lo largo del jueves.

Los Bomberos han atendido 44 avisos por el temporal de lluvia. Por regiones de emergencias, la mayoría provienen de la de las Terres de l'Ebre (18), seguida de la de Lleida (11). Por detrás está la región de emergencias Metropolitana Nord (9), la de Tarragona (4) y Metropolitana Sud (2).

La mayoría de avisos han sido por inundaciones y caída de árboles. También han sido alertados por el impacto de rayos en algunos árboles. Por otra parte, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 259 llamadas que han generado 238 expedientes. Por municipios, destacan Barcelona (42), Móra d'Ebre (12), Reus (8), Tarragona (8) y Lleida (7).