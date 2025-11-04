El programa de Alberto Chicote arranca hoy en Tarragona: en busca del mejor suquet de pescado

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El popular chef y presentador Alberto Chicote vuelve esta noche a laSexta con el estreno de la tercera temporada de Batalla de restaurantes, que arranca en Tarragona con un reto muy local, descubrir quién cocina el mejor suquet de pescado. Cuatro restaurantes competirán por llevarse los 10.000 euros de premio y el prestigioso título de ser el mejor referente del plato marinero por excelencia de la costa tarraconense.

El programa, que combina competición, crítica gastronómica y espectáculo televisivo, inicia así una ruta por diez ciudades españolas en busca de los mejores platos regionales. En este primer episodio, Chicote recorre Cambrils, Tarragona y Creixell para visitar Macarrilla Restaurant, de Xavi Martí; Cal Tendre, de Damià Capafons; El Trull, de Jorge Piera; y Salioli, el local que gestiona Adrián Gómez.

Como es habitual, los restauradores tendrán que evaluarse entre sí puntuando seis aspectos clave: el espacio, la cocina, la comida, el servicio, el precio y el plato especial. Pero, como siempre, será Chicote quien tenga la última palabra, ya que su voto puede cambiar por completo el resultado final y coronar al vencedor de la noche.

Esta temporada llega con novedades importantes. Por primera vez, el chef contará con dos nuevos poderes en forma de tenedores amarillo y rojo, que le permitirán restar puntos a los concursantes que incumplan las normas del programa. El amarillo resta un punto y el rojo, dos. Un giro que promete más tensión, estrategia y emoción que nunca en la competición.

Además del suquet de Tarragona, los nuevos episodios recorrerán España en busca de los platos más emblemáticos de cada región: el cocido montañés de Cantabria, el tostón de Salamanca, la merluza de Donosti, la empanada de Pontevedra, la paella de Valencia, las tapas de Sevilla, las habas con jamón de Granada, el morteruelo de Cuenca y los callos de Madrid.

Los seguidores de Batalla de restaurantes ya pueden ver el estreno en Atresplayer Premium. Su emisión en abierto en laSexta es este martes a las 22:45 horas. Con su estilo directo y su particular sentido del humor, Chicote vuelve a poner a prueba a los mejores hosteleros del país en una edición que promete ser la más encendida hasta la fecha.