La histórica tienda de moda de Tarragona que ha encontrado relevo y apunta a 50 años más

Tras 53 años de historia, Madonna Moda, una de las tiendas de moda más emblemáticas de Tarragona, ha encontrado un relevo que asegura su continuidad en la ciudad. La fundadora, Neus Montcusí Valldosera, llevaba tres años buscando a los vendedores adecuados para tomar las riendas de su tienda ante su jubilación.

La solución llegó de forma inesperada a través de una marca colaboradora, que puso en contacto a Neus con Borja Ávila Zárate, comerciante valenciano con una trayectoria similar en el sector de la moda multimarca. «En Valencia tenemos cuatro tiendas familiares desde 1969 y vimos que en Tarragona Neus estaba haciendo lo mismo que nosotros», explica Borja.

Tras el primer contacto, ambas partes coincidieron en la filosofía de negocio: fidelizar clientes, ofrecer productos de calidad y generar un vínculo personal con quienes visitan la tienda. «Somos dos familias con un bagaje muy similar», asegura Neus. El relevo definitivo está previsto para febrero, cuando Neus deje oficialmente la tienda.

Borja adelanta que habrá pocos cambios en la tienda y que el legado de Neus se mantendrá intacto. «No es solo comprar y vender, es ofrecer una experiencia, explicar la historia de las marcas y generar confianza», comenta el valenciano, que destaca la importancia de mantener el valor humano en el comercio.

Tanto Neus como Borja comparten también la pasión por los desfiles de moda y eventos en la ciudad. Borja, que preside la Asociación de Comercios del Centro de Valencia, se muestra dispuesto a apoyar la dinamización del comercio en Tarragona, aplicando su experiencia en ejes comerciales y proyectos locales.

«Es un lujo conservar la experiencia de esta generación de comerciantes», concluye Borja. Neus será hasta febrero la cara visible de Madonna Moda, pero la tienda seguirá siendo un referente del comercio tarraconense y un ejemplo de cómo combinar tradición y relevo generacional en la moda local.