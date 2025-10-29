Viral
1 de cada 3 tarraconenses asegura haber vivido un fenómeno paranormal
Tarragona es la provincia catalana con más actividad paranormal y la tercera de España
Tarragona se ha ganado un título curioso, pero llamativo, ya que es la provincia con más actividad paranormal de toda Cataluña y la tercera de España, según un estudio realizado a 10.000 personas con motivo de Halloween. La investigación analiza fenómenos extraños vividos por los ciudadanos, así como prácticas supersticiosas y esotéricas en la población.
Según los resultados, un 32% de los tarraconenses afirma haber experimentado algún hecho paranormal, lo que representa casi un tercio de todos los casos registrados en Cataluña. Solo Toledo (34,1%) y Jaén (32,8%) superan a la provincia en el ránking estatal.
Conca de Barberà
El bosque de setas más codiciado de España está en este pueblo de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Entre los fenómenos más habituales, los encuestados mencionan sensaciones de ser observados, ruidos inexplicables, cambios bruscos de temperatura, objetos que se mueven solos o apariciones de siluetas humanas.
Más allá de lo paranormal, Tarragona figura entre las provincias más supersticiosas. El 30,6% de sus habitantes se define como supersticioso, y un 45,4% repite rituales esotéricos «por precaución» aunque no se consideren supersticiosos. Esto incluye prácticas como consultar el tarot, pedir deseos a las estrellas, tocar madera o evitar pasar por debajo de escaleras abiertas.
Reus
El mejor pan de payés de Cataluña se hace en esta ciudad de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
El ránking de supersticiones más comunes en Tarragona muestra que las brujas y curanderas, los deseos al universo y el tarot son las tres prácticas más frecuentes, seguidas por la ouija, romper espejos o comer las uvas de la suerte en Nochevieja.
El informe, elaborado por el comparador y página de información sobre seguridad en casinos Casino.org, subraya la importancia de estas creencias y rituales en la vida cotidiana de los ciudadanos. Con motivo de Halloween, Tarragona se consolida como un lugar donde el misterio y la superstición forman parte de su identidad cultural.