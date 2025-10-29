1 de cada 3 tarraconenses asegura haber vivido un fenómeno paranormal

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Tarragona se ha ganado un título curioso, pero llamativo, ya que es la provincia con más actividad paranormal de toda Cataluña y la tercera de España, según un estudio realizado a 10.000 personas con motivo de Halloween. La investigación analiza fenómenos extraños vividos por los ciudadanos, así como prácticas supersticiosas y esotéricas en la población.

Según los resultados, un 32% de los tarraconenses afirma haber experimentado algún hecho paranormal, lo que representa casi un tercio de todos los casos registrados en Cataluña. Solo Toledo (34,1%) y Jaén (32,8%) superan a la provincia en el ránking estatal.

Entre los fenómenos más habituales, los encuestados mencionan sensaciones de ser observados, ruidos inexplicables, cambios bruscos de temperatura, objetos que se mueven solos o apariciones de siluetas humanas.

Más allá de lo paranormal, Tarragona figura entre las provincias más supersticiosas. El 30,6% de sus habitantes se define como supersticioso, y un 45,4% repite rituales esotéricos «por precaución» aunque no se consideren supersticiosos. Esto incluye prácticas como consultar el tarot, pedir deseos a las estrellas, tocar madera o evitar pasar por debajo de escaleras abiertas.

El ránking de supersticiones más comunes en Tarragona muestra que las brujas y curanderas, los deseos al universo y el tarot son las tres prácticas más frecuentes, seguidas por la ouija, romper espejos o comer las uvas de la suerte en Nochevieja.

El informe, elaborado por el comparador y página de información sobre seguridad en casinos Casino.org, subraya la importancia de estas creencias y rituales en la vida cotidiana de los ciudadanos. Con motivo de Halloween, Tarragona se consolida como un lugar donde el misterio y la superstición forman parte de su identidad cultural.