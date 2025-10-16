La ciudad más infravalorada de España está en Tarragona: destaca por su arquitectura modernista

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Reus ha sido reconocida por la revista Viajar como la ciudad más infravalorada de España. Situada en el corazón de la provincia de Tarragona, esta ciudad combina historia, arquitectura, mar y montaña. Su localización privilegiada y su oferta cultural la convierten en un destino ideal tanto para escapadas cortas como para estancias más largas.

La ciudad, capital del Baix Camp, combina un rico patrimonio arquitectónico con una oferta natural y de ocio sorprendente. El modernismo impregna muchas de sus calles, con edificios tan emblemáticos como la Casa Navàs o el Institut Pere Mata. A esto se suman espacios como la iglesia prioral de Sant Pere o el Gaudí Centre, que recuerdan que aquí nació uno de los arquitectos más universales.

Pero más allá del arte y la historia, Reus se presenta como una excelente base para descubrir algunas de las mejores playas de la Costa Daurada. A pocos kilómetros se encuentran enclaves como la Platja de la Llosa o Vilafortuny, con aguas tranquilas, arena fina y todos los servicios necesarios para pasar un día en familia. También están cerca rincones como Capellans, Cambrils Platja o la playa del Miracle, ideales para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la calidad.

En el otro extremo, para los amantes de la naturaleza y el senderismo, Reus se sitúa muy cerca de las Montañas de Prades, uno de los pulmones verdes más destacados de Tarragona. A menos de una hora en coche, el visitante puede adentrarse en parajes únicos como La Mussara, un pueblo abandonado con vistas espectaculares, o explorar lugares como Els Avencs de La Febró, un impresionante sistema de grietas naturales.