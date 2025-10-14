El Meteocat eleva a naranja la alerta en Tarragona por fuertes lluvias: más de 20 litros en media hora

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha actualizado este martes por la mañana el aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia, con afectaciones especialmente relevantes en las comarcas de las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona.

El aviso se extiende desde este martes a las 08:00 h. hasta el jueves a las 02:00 h., y prevé la posibilidad de precipitaciones superiores a los 20 litros por metro cuadrado en solo 30 minutos, un umbral que puede comportar inundaciones puntuales y distintas incidencias.

El grado máximo de peligro asignado por el Meteocat es de nivel naranja -peligro alto-, sobre todo durante este martes por la tarde, entre las 12.00 h. y las 18.00 h., cuando las lluvias más intensas se concentrarán en las comarcas del Baix Camp, el Alt Camp y el Baix Penedès.

Por otro lado, otras comarcas de la demarcación se encuentran en alerta amarilla -que indica peligro moderado-. Se trata del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Tarragonès y la Conca de Barberà, donde también se espera que llueva, pero con menor intensidad.