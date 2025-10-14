Cortada la circulación de trenes entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders por un atropello

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La circulación de los trenes regionales del sur está interrumpida este martes entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders a causa de un atropello, según ha informado Renfe.

La incidencia afecta a las líneas R13, R14, R15, R16, R17 y RT2, que conectan varias localidades de las comarcas tarraconenses con Barcelona y Lleida. Técnicos de Adif y equipos de emergencia trabajan en la zona para restablecer la circulación lo más pronto posible.