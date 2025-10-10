Una aurora boreal podría verse desde Tarragona: las zonas donde observar este fenómeno

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Tarragona podría ser uno de los lugares desde los que se vea una aurora boreal este mes de octubre, gracias a las tormentas solares previstas en España para la semana del 20 al 29. Con un índice geomagnético Kp 6, estas condiciones podrían permitir que el fenómeno llegue a observarse, aunque de forma tenue, en latitudes inusualmente bajas.

Dentro de la provincia, los lugares con mejor potencial para observar este fenómeno son las zonas altas y alejadas de contaminación lumínica. Por ejemplo, las montañas de Prades, el Parque Natural de Els Ports y la sierra de Montsant como candidatos, por tener cielos despejados y una menor densidad de núcleos poblacionales cercanos.

Para que la aurora sea visible se requieren una confluencia de factores favorables: un cielo libre de nubes, ausencia de luna brillante, poca contaminación lumínica y orientación hacia el norte o noreste. Las noches sin luna o con luna creciente ofrecen mejor contraste para distinguir las luces. Además, la tormenta geomagnética debe ser lo suficientemente intensa para “expandir” el óvalo auroral hacia latitudes bajas.

El año pasado ya se observaron auroras boreales desde la demarcación de Tarragona bajo condiciones excepcionales, ya que los cielos de Prades captaron imágenes de luces moradas y verdes, visibles incluso a simple vista en algunos puntos del Camp de Tarragona.

Los expertos advierten que 2025 y 2026 continuarán caracterizados por una actividad solar inusualmente elevada, lo que multiplica las probabilidades de nuevas tormentas geomagnéticas capaces de producir auroras desde latitudes más bajas de lo habitual.

Así pues, aunque no hay garantía, la semana del 20 al 29 de octubre son fechas a vigilar de cerca para quienes deseen mirar al cielo en busca de este raro espectáculo en Tarragona.