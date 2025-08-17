Protección Civil alerta que hoy será "el peor día" de la ola de calor con temperaturas de 44ºC

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil alerta que hoy domingo 17 de agosto será "el peor día" de la ola de calor que sufre Cataluña con temperaturas que pueden llegar a los 44ºC en el sur del país. La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha advertido en una entrevista en la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que habrá un calor "generalizado" y "fuerte", acompañada de noches muy calurosas "no sólo en el litoral".

Por este motivo, Solé ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución, evitando exponerse al solo e hidratándose. "Vayamos con mucho cuidado de no estar bajo la insolación del sol y las actividades físicas intentamos limitarlas el máximo posible", ha pedido. Además, también recomienda extremar estas recomendaciones con las personas mayores, los enfermos y los niños y asegurarse que "beban bastante agua". "En caso de que tuviéramos alguna incidencia o pensemos que alguien puede necesitar asistencia médica llamamos al 112, pedimos esta asistencia médica y pasamos mañana el día de esta manera, evitando el sol, evitando las actividades fuertes, hidratándonos y, sobre todo, también teniendo esta vigilancia para las personas vulnerables", ha insistido.

La previsión es que la ola de calor vaya amainando a partir del lunes y que el miércoles bajen las temperaturas y haya tormentas. Protección Civil ha advertido que este cambio de tiempo puede provocar patacs de agua y Solé ha reclamado que "seamos también prudentes cuando lleguen". Además, de cara al lunes el Servicio Meteorológico de Cataluña restringe el episodio de calor a las comarcas de Poniente, pero la subdirectora de Protección Civil también ha advertido que no será una bajada muy brusca de temperaturas, sino que se ajustará más a la temperatura media de esta época del año.

Riesgo de incendio

Una situación climatológica que también tiene sus efectos en el territorio, especialmente en zonas del Campo de Tarragona. A causa de las elevadas temperaturas, la baja humedad y la previsión de rachas de viento superiores a los 30 km/h, los Agentes Rurales han activado el Plan Alfa en el nivel 4, el máximo, en 133 municipios de toda Cataluña. Además, se han cerrado nueve espacios naturales, entre ellos las Montañas de Prades, la sierra del Montsant y las Montañas de Tivissa - Vandellòs.