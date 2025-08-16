Tarragona registra la temperatura más extrema de la ola de calor este sábado

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La temperatura más alta de este sábado en Cataluña se ha registrado en Benissanet (Ribera d'Ebre) con 43,8ºC. La ola de calor que sufre el país se ha notado especialmente en el sur del país y, concretamente, en el interior de las Tierras del Ebro, que han tenido los valores más elevados, por encima de los 40ºC de forma generalizada.

En Vinebre, se ha llegado a los 42,9ºC y al Masroig y en Torroja del Priorat se han alcanzado 42,3ºC. Todo la víspera de lo que tiene que ser la peor jornada de la ola de calor. Protección Civil prevé que se llegue a los 44ºC en el sur de Catalunya. Fuera de las Terres de l'Ebre, destacan los 41,1ºC que se han sufrido en Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), uno de los valores más elevados del día.

También han superado los 41ºC Falset (41,5ºC), el Montmell (41,2ºC) y Aldover (41,1ºC). El Observatorio Fabra de la ciudad de Barcelona ha llegado hasta los 38,7ºC este sábado, según datos del Servicio Meteorológico de Cataluña.

Los termómetros también se han disparado en la montaña con valores como los 39,2ºC de Organyà (Alt Urgell) y los 39,0ºC de Oliana. En el Ampurdán se han superado los 40ºC en Cabanes (40,7ºC) y en Castelló d'Empúries (40,3ºC), mientras que en Ponent se han fregado los 40ºC a prácticamente todas partes.

Les altas temperaturas han provocado el cierre de nueve espacios naturales por el alto riesgo de incendio y la prohibición de hacer ciertas actividades al aire libre. Según ha explicado la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), las restricciones se alargarán al menos hasta el domingo, que se prevé que sea el día de máximo peligro.

En cambio, con respecto a las mínimas, se han observado en Das (Cerdanya), con 8,6ºC; el Pont de Suert (Alta Ribagorça), con 9ºC; y Prades (Baix Camp), con 10,7ºC. Son temperaturas registradas de madrugada.