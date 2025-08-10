Llega la ola de calor a Tarragona: alerta naranja por temperaturas que superan los 40 grados

Una mujer se abanica en el Mercado Central de Tarragona durante una ola de calor.Gerard Marti Roig

Varias comarcas de las provincias de Tarragona y Lleida registran máximas que superan los 40ºC este domingo, unas cifras que también rozan algunas zonas del interior de Barcelona y de Gerona, con temperaturas de hasta 39ºC en algún caso, según datos del Servicio Catalán de Meteorología (SMC).

Cataluña vive la segunda ola de calor este verano, de manera que Protección Civil mantiene activa la alerta PROCICAT por altas temperaturas.

Los termómetros en las comarcas del litoral de Barcelona y de Tarragona registran hoy máximas de 32 grados por término medio, aunque en el Barcelonès la cifra sube a 34ºC y, en el Baix Llobregat, a 36ºC.

A las 18.00 horas, destacan registros como los 41,9ºC de Vinebre (Ribera d'Ebre) y los 41ºC de Tremp. En Seròs se ha llegado a los 40,9ºC, en Torroja del Priorat se han alcanzado los 40,8ºC y en el pantano de Riba-roja el termómetro ha llegado a los 40,7ºC.

También ha habido valores por encima de los 40ºC en Espolla (40,5ºC), el Masroig (40,5ºC), Aldover (40,3ºC) y Albesa (40,3ºC). Son dadas de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña.

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene en alerta naranja por calor intenso en gran parte de la provincia de Lleida, así como a algunas comarcas interiores de Tarragona y a la zona del Ampurdán.

Protección Civil mantiene activa la alerta por calor intenso en la mitad oeste y sur de Cataluña hasta mediados de semana próxima. Mañana lunes se espera el pico del calor, con máximas que podrán superar los 41ºC a Poniente y al interior de las Terres de l'Ebre.

En paralelo, las noches también serán tropicales en gran parte del litoral y, durante la próxima noche de domingo a lunes, los avisos de calor nocturno se extenderán a más comarcas, afectando ya todo el litoral y prelitoral catalán y las comarcas de Lleida y Tierras del Ebro.

Elevado riesgo de incendio

Les altas temperaturas llevan aparejado un elevado riesgo de incendio, de manera que Agentes Rurales de la Generalitat han activado el nivel 3 sobre 4 de alerta del plan Alfa en 72 municipios de nueve comarcas repartidas por las provincias de Lleida y Tarragona.

A pesar de las elevadas temperaturas, el Meteocat espera chaparrones en el Pirineo y Prepirineo, que durante la tarde pueden afectar en puntos del interior y mitad norte del territorio catalán, de intensidad débil o moderada o poco abundante, a menudo acompañada de tormenta.

Localmente, el servicio meteorológico catalán no descarta que pueda haber piedra o granizo, e incluido que puntualmente y haya lluvias de fuerte intensidad, con acumulaciones abundantes de agua en las zonas indicadas.