Los Bomberos refuerzan el dispositivo en Tarragona por el alto riesgo de incendio

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Los Bomberos han desplegado refuerzos este sábado ante el alto riesgo de incendio en las provincias de Tarragona y Lleida, como consecuencia de las altas temperaturas para la segunda ola de calor que vive Cataluña este verano, con temperaturas que pueden llegar a los 40ºC en algunos puntos.

Según ha informado al cuerpo de emergencias a través de la red social X, han incrementado el número de dotaciones disponibles para actuar en caso de incendio, han reforzado las estructuras de mando y han abierto cinco parques de bomberos voluntarios.

Les regiones con más riesgo son las de Tarragona, Terres de l'Ebre y Lleida; esta última, con previsiones de alcanzar temperaturas máximas de hasta 40 grados.