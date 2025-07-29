¿Qué pasaría si estallara una bomba nuclear en Tarragona? Esta herramienta te muestra los efectos reales

Imagen que simula la afectación de la detonación de una bomba Zar, la más potente producida nunca, en el centro de Tarragona.Nukemap

En un mundo donde los conflictos geopolíticos siguen generando incertidumbre, el miedo —aunque poco probable— de un ataque nuclear continúa presente. Con la web NUKEMAP, creada por el historiador Alex Wellerstein, ahora es posible simular el impacto exacto de una explosión nuclear sobre cualquier ciudad, incluida Tarragona, y ver las consecuencias humanas y ambientales en detalle.

Esta herramienta interactiva permite escoger entre una amplia variedad de bombas nucleares reales, como las lanzadas en Hiroshima o Nagasaki, y hasta la devastadora Bomba del Zar, la más poderosa nunca creada por la Unión Soviética, con una fuerza equivalente a 100.000 kilotonos de TNT.

Con sólo unos clics, el usuario puede seleccionar si quiere simular una detonación en la superficie o en el aire, y obtener cálculos aproximados de muertos, heridos y alcance de la destrucción, según la densidad de población y las condiciones meteorológicas.

Uno de los aspectos más destacados del simulador es el fallout radiactivo, es decir, la lluvia de partículas radiactivas que se generan después de una explosión nuclear y que pueden extenderse a largas distancias según el viento dominante. El fallout puede tener efectos letales o provocar enfermedades graves, como el cáncer, incluso a centenares de kilómetros del lugar de la detonación.

Para ponerlo en contexto: si se detonara la Bomba del Zar en el centro de Tarragona, las consecuencias serían catastróficas. La explosión directa podría provocar hasta 300.000 muertos y más de a 219.000 heridos, afectando a un área de casi 65 kilómetros a la redonda. Ciudades como Barcelona y Lleida estarían cerca del radio de impacto directo, mientras que la radiación del fallout, empujado por el viento, podría llegar hasta París, Londres, Madrid o Lisboa.

NUKEMAP muestra gráficamente los diferentes círculos de afectación —como la onda expansiva, la radiación letal y los incendios masivos— y ayuda a tomar conciencia del poder destructivo real de un arma nuclear. Aunque se trata de una herramienta educativa y de simulación, su uso puede ayudar a entender mejor el peligro real que supone este tipo de armamento.

Una herramienta inquietante pero reveladora que, aplicada a Tarragona o cualquier punto del planeta, nos hace reflexionar sobre las consecuencias de un escenario que la humanidad espera no tener que vivir nunca.