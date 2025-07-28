Este es el pueblo más seguro de Tarragona si estalla la Tercera Guerra Mundial, según la IA

La Febró, uno de los municipios más pequeños y remotos de la provincia de Tarragona, ha sido identificado como el pueblo más seguro ante un hipotético estallido de la Tercera Guerra Mundial, según un artículo publicado por el diario 20 minutos, que utiliza como fuente una consulta realizada en ChatGPT, la inteligencia artificial por excelencia.

El análisis realizado por la IA se basa en criterios como la distancia en objetivos militares y nucleares, la disponibilidad de agua y alimentos, y la capacidad de autosuficiencia. La Febró, situado en el corazón de las Montañas de Prades, cumple con creces estas condiciones: no cuenta con infraestructuras críticas, no está próxima a zonas industriales o militares, y su ubicación montañosa y aislada la convierte en un refugio ideal en caso de crisis global.

Otros municipios que también reúnen características similares y que la IA destaca como alternativas seguras son pueblos de los alrededores como Capafonts, por su capacidad de aislamiento; Prades, por el potencial agrícola y forestal; Farena, gracias al difícil acceso; y Vilanova de Prades, alejada de cualquier punto estratégico.

Sin embargo, hay que recordar —cómo señala la propia IA en el artículo de 20 Minutos- que ningún lugar puede considerarse completamente seguro ante un conflicto de estas dimensiones. No obstante, este tipo de análisis sirven para entender mejor la importancia de la ubicación y los recursos locales en contextos de crisis.