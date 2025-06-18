Estos son los nombres que más se repiten en Tarragona según el INE

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha actualizado recientemente su base de datos sobre el Censo de Población, revelando cuáles son los nombres más utilizados en cada rincón del país. Una información que, además de reflejar patrones culturales y tradiciones, puede servir de inspiración a quienes buscan el nombre perfecto para su futuro hijo o hija.

Aunque a nivel estatal los nombres más comunes siguen siendo Antonio y María Carmen —ambos con más de 600.000 personas registradas—, la provincia de Tarragona presenta particularidades propias. La influencia catalana se deja notar en la popularidad de nombres como Jordi, Josep o Montserrat, que tienen una fuerte presencia en la región y no se encuentran en los primeros puestos en otras provincias españolas.

Entre los hombres, el nombre que lidera el ranking en Tarragona es también el más frecuente en toda España: Antonio, que aparece en 8.805 personas. Le siguen de cerca José, con 8.798, y Jordi, con 7.742. La lista completa de los nombres masculinos más habituales en la provincia es la siguiente:

Antonio: 8.805 personas José: 8.798 personas Jordi: 7.742 personas David: 7.027 personas Francisco: 6.868 personas Juan: 6.149 personas Manuel: 6.117 personas Marc: 5.428 personas Daniel: 4.594 personas Joan: 4.298 personas José María: 4.219 personas Mohamed: 4.138 personas Carlos: 3.887 personas Josep: 3.779 personas Javier: 3.757 personas Ramón: 3.708 personas Albert: 3.074 personas Pedro: 3.043 personas José Antonio: 3.038 personas Jorge: 3.004 personas

En cuanto a los nombres femeninos, el más repetido en Tarragona es María, que figura en 8.587 registros. A continuación aparece María Carmen, con 7.876, y Montserrat, un nombre muy representativo en Cataluña, con 7.354 mujeres llamadas así. Estos son los 20 nombres de mujer más comunes en la provincia: