Estos son los nombres que más se repiten en Tarragona según el INE
Entre los hombres, el nombre que lidera el ranking en Tarragona es también el más frecuente en toda España
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha actualizado recientemente su base de datos sobre el Censo de Población, revelando cuáles son los nombres más utilizados en cada rincón del país. Una información que, además de reflejar patrones culturales y tradiciones, puede servir de inspiración a quienes buscan el nombre perfecto para su futuro hijo o hija.
Aunque a nivel estatal los nombres más comunes siguen siendo Antonio y María Carmen —ambos con más de 600.000 personas registradas—, la provincia de Tarragona presenta particularidades propias. La influencia catalana se deja notar en la popularidad de nombres como Jordi, Josep o Montserrat, que tienen una fuerte presencia en la región y no se encuentran en los primeros puestos en otras provincias españolas.
Entre los hombres, el nombre que lidera el ranking en Tarragona es también el más frecuente en toda España: Antonio, que aparece en 8.805 personas. Le siguen de cerca José, con 8.798, y Jordi, con 7.742. La lista completa de los nombres masculinos más habituales en la provincia es la siguiente:
- Antonio: 8.805 personas
- José: 8.798 personas
- Jordi: 7.742 personas
- David: 7.027 personas
- Francisco: 6.868 personas
- Juan: 6.149 personas
- Manuel: 6.117 personas
- Marc: 5.428 personas
- Daniel: 4.594 personas
- Joan: 4.298 personas
- José María: 4.219 personas
- Mohamed: 4.138 personas
- Carlos: 3.887 personas
- Josep: 3.779 personas
- Javier: 3.757 personas
- Ramón: 3.708 personas
- Albert: 3.074 personas
- Pedro: 3.043 personas
- José Antonio: 3.038 personas
- Jorge: 3.004 personas
En cuanto a los nombres femeninos, el más repetido en Tarragona es María, que figura en 8.587 registros. A continuación aparece María Carmen, con 7.876, y Montserrat, un nombre muy representativo en Cataluña, con 7.354 mujeres llamadas así. Estos son los 20 nombres de mujer más comunes en la provincia:
- María: 8.587 personas
- María Carmen: 7.876 personas
- Montserrat: 7.354 personas
- María Teresa: 5.339 personas
- Josefa: 4.770 personas
- Núria: 4.730 personas
- Laura: 4.410 personas
- Carmen: 4.367 personas
- Marta: 4.253 personas
- Cristina: 4.032 personas
- Ana María: 3.834 personas
- María Pilar: 3.637 personas
- Rosa María: 3.592 personas
- María Dolores: 3.450 personas
- Anna: 3.408 personas
- Isabel: 3.388 personas
- Francisca: 3.273 personas
- Julia: 3.115 personas
- Ana: 2.945 personas
- Rosa: 2.863 personas