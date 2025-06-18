Diari Més

Estos son los nombres que más se repiten en Tarragona según el INE

Entre los hombres, el nombre que lidera el ranking en Tarragona es también el más frecuente en toda España

En cuanto a los nombres femeninos, el más repetido en Tarragona es María.

Pixabay

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha actualizado recientemente su base de datos sobre el Censo de Población, revelando cuáles son los nombres más utilizados en cada rincón del país. Una información que, además de reflejar patrones culturales y tradiciones, puede servir de inspiración a quienes buscan el nombre perfecto para su futuro hijo o hija.

Aunque a nivel estatal los nombres más comunes siguen siendo Antonio y María Carmen —ambos con más de 600.000 personas registradas—, la provincia de Tarragona presenta particularidades propias. La influencia catalana se deja notar en la popularidad de nombres como Jordi, Josep o Montserrat, que tienen una fuerte presencia en la región y no se encuentran en los primeros puestos en otras provincias españolas.

Entre los hombres, el nombre que lidera el ranking en Tarragona es también el más frecuente en toda España: Antonio, que aparece en 8.805 personas. Le siguen de cerca José, con 8.798, y Jordi, con 7.742. La lista completa de los nombres masculinos más habituales en la provincia es la siguiente:

  1. Antonio: 8.805 personas
  2. José: 8.798 personas
  3. Jordi: 7.742 personas
  4. David: 7.027 personas
  5. Francisco: 6.868 personas
  6. Juan: 6.149 personas
  7. Manuel: 6.117 personas
  8. Marc: 5.428 personas
  9. Daniel: 4.594 personas
  10. Joan: 4.298 personas
  11. José María: 4.219 personas
  12. Mohamed: 4.138 personas
  13. Carlos: 3.887 personas
  14. Josep: 3.779 personas
  15. Javier: 3.757 personas
  16. Ramón: 3.708 personas
  17. Albert: 3.074 personas
  18. Pedro: 3.043 personas
  19. José Antonio: 3.038 personas
  20. Jorge: 3.004 personas

En cuanto a los nombres femeninos, el más repetido en Tarragona es María, que figura en 8.587 registros. A continuación aparece María Carmen, con 7.876, y Montserrat, un nombre muy representativo en Cataluña, con 7.354 mujeres llamadas así. Estos son los 20 nombres de mujer más comunes en la provincia:

  1. María: 8.587 personas
  2. María Carmen: 7.876 personas
  3. Montserrat: 7.354 personas
  4. María Teresa: 5.339 personas
  5. Josefa: 4.770 personas
  6. Núria: 4.730 personas
  7. Laura: 4.410 personas
  8. Carmen: 4.367 personas
  9. Marta: 4.253 personas
  10. Cristina: 4.032 personas
  11. Ana María: 3.834 personas
  12. María Pilar: 3.637 personas
  13. Rosa María: 3.592 personas
  14. María Dolores: 3.450 personas
  15. Anna: 3.408 personas
  16. Isabel: 3.388 personas
  17. Francisca: 3.273 personas
  18. Julia: 3.115 personas
  19. Ana: 2.945 personas
  20. Rosa: 2.863 personas
