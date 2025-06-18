Ni la N-340 ni la AP-7: Esta es la carretera de Tarragona donde se producen más accidentes

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La T-11 entre Reus y Tarragona fue la carretera con más concentración de accidentes en la demarcación de Tarragona entre 2021 y 2023, según un estudio del RACC. Por otro lado, la T-314 entre Cambrils y Reus fue el eje con un índice de riesgo de accidente más elevado. El informe también señala que Tarragona es el territorio catalán donde la AP-7 presenta un porcentaje mayor de accidentes graves de camiones.

Con respecto a los vehículos pesados, están implicados en un 49% de los accidentes graves, aunque solo representan un 25% del tráfico total. Por este motivo, el Servei Català de Trànsit quiere instalar un sistema tecnológico de control para revisar el peso, el tacógrafo y el estado de las ruedas de los camiones a través de un pórtico.

La T-11, la carretera con más concentración de accidentes



Así pues, la T-11 repite como la carretera con más concentración de accidentes de Tarragona, en su paso entre el enlace con la N-340A en Tarragona y la N-420A en Reus. En esta carretera pasan más de 25.000 vehículos diariamente. En cuanto a tramos con más concentración de siniestralidad, destaca la AP-7 entre Cambrils y Tortosa y también la N-340 entre el límite con el País Valenciano y Amposta.

El RACC también ha proporcionado datos de tramos con más accidentes de moto y ciclomotor. Es especialmente alto el porcentaje de la C-31 entre el Vendrell y Cunit. En el 24,5% de los accidentes que se producen en esta vía hay implicados motoristas. En el caso de la TV-3146 entre el puerto de Tarragona y el faro de Salou, un 6% de los vehículos son motos.

La T-314, la carretera con más riesgo de accidente



La T-314 entre Cambrils y Reus, la del Parc Samà, es la carretera con más riesgo de accidente en la demarcación, con una calificación de «muy alto». Con un riesgo «alto» está la TP-7225 entre Reus y el Morell. Y dentro de las diez primeras posiciones hay otras vías con un riesgo medio. En el Camp de Tarragona hay la C-37 entre Valls y el Pont d'Armentera, la T-11 entre Reus y Tarragona, la T-312 entre Cambrils y Montbrió del Camp y la N-420 en el inicio de la variante en Falset hasta Reus.

En el Baix Penedès solo se encuentra entre las diez primeras posiciones la TV-2126 de Bellvei a Calafell y la TP-2125 del límite del Vendrell - Santa Oliva en Sant Jaume dels Domenys. Y en el Ebre la C-12 entre Móra la Nova y Flix. En general, las carreteras del Priorat (con un 43%) y el Baix Ebre (con un 33%) son las que concentran un porcentaje más elevado de riesgo «alto» y «muy alto» de sufrir un accidente.