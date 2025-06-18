Diari Més

Ni la N-340 ni la AP-7: Esta es la carretera de Tarragona donde se producen más accidentes

En esta carretera pasan más de 25.000 vehículos diariamente

Imagen de la entrada de la rotonda de las Gavarres en la T-11 llegando desde Reus

La T-11 entre Reus y Tarragona fue la carretera con más concentración de accidentes en la demarcación de Tarragona entre 2021 y 2023, según un estudio del RACC. Por otro lado, la T-314 entre Cambrils y Reus fue el eje con un índice de riesgo de accidente más elevado. El informe también señala que Tarragona es el territorio catalán donde la AP-7 presenta un porcentaje mayor de accidentes graves de camiones.

Con respecto a los vehículos pesados, están implicados en un 49% de los accidentes graves, aunque solo representan un 25% del tráfico total. Por este motivo, el Servei Català de Trànsit quiere instalar un sistema tecnológico de control para revisar el peso, el tacógrafo y el estado de las ruedas de los camiones a través de un pórtico.

La T-11, la carretera con más concentración de accidentes

Así pues, la T-11 repite como la carretera con más concentración de accidentes de Tarragona, en su paso entre el enlace con la N-340A en Tarragona y la N-420A en Reus. En esta carretera pasan más de 25.000 vehículos diariamente. En cuanto a tramos con más concentración de siniestralidad, destaca la AP-7 entre Cambrils y Tortosa y también la N-340 entre el límite con el País Valenciano y Amposta.

El RACC también ha proporcionado datos de tramos con más accidentes de moto y ciclomotor. Es especialmente alto el porcentaje de la C-31 entre el Vendrell y Cunit. En el 24,5% de los accidentes que se producen en esta vía hay implicados motoristas. En el caso de la TV-3146 entre el puerto de Tarragona y el faro de Salou, un 6% de los vehículos son motos.

La T-314, la carretera con más riesgo de accidente

La T-314 entre Cambrils y Reus, la del Parc Samà, es la carretera con más riesgo de accidente en la demarcación, con una calificación de «muy alto». Con un riesgo «alto» está la TP-7225 entre Reus y el Morell. Y dentro de las diez primeras posiciones hay otras vías con un riesgo medio. En el Camp de Tarragona hay la C-37 entre Valls y el Pont d'Armentera, la T-11 entre Reus y Tarragona, la T-312 entre Cambrils y Montbrió del Camp y la N-420 en el inicio de la variante en Falset hasta Reus.

En el Baix Penedès solo se encuentra entre las diez primeras posiciones la TV-2126 de Bellvei a Calafell y la TP-2125 del límite del Vendrell - Santa Oliva en Sant Jaume dels Domenys. Y en el Ebre la C-12 entre Móra la Nova y Flix. En general, las carreteras del Priorat (con un 43%) y el Baix Ebre (con un 33%) son las que concentran un porcentaje más elevado de riesgo «alto» y «muy alto» de sufrir un accidente.

