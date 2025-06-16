El mapa de las playas para ir con perros en Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Este verano, los amantes de los animales podrán disfrutar del sol y la playa junto a sus perros en varios puntos de la costa tarraconense. Una decena de playas repartidas por la provincia cuentan con zonas habilitadas especialmente para el baño y disfrute de las mascotas, en espacios donde se han instalado duchas, bebederos y áreas valladas para garantizar la seguridad y comodidad de todos los usuarios.

Eso sí, es obligatorio cumplir con la normativa. Los perros deben estar registrados, identificados con microchip y tener al día el carnet de vacunación. En el caso de razas catalogadas como potencialmente peligrosas, se exige el uso de bozal y correa. Por otro lado, los perros de asistencia pueden acceder sin restricciones.

Entre las opciones disponibles, destacan dos pequeñas calas en L’Ametlla de Mar: Bon Caponet y la Cala del Cementiri, tranquilas y con paisajes rocosos. Al sur, en Alcanar, la Platjola es la única playa canina del municipio, considerada virgen y cercana a dos campings dog-friendly con duchas para mascotas.

En el Delta de l'Ebre se encuentra La Balsa de la Arena, considerada por muchos la mejor playa para perros de Tarragona. Es un espacio natural, de arena fina, pero sin servicios, por lo que es necesario acudir bien preparado. Cambrils, por su parte, ofrece la playa de la Riera d’Alforja, de piedras y ubicada en la desembocadura del río: es recomendable llevar una manta o colchoneta para mayor comodidad.

Más al norte, en Mont-roig del Camp, la playa de Punta del Riu —abierta a perros desde 2017— es ideal para familias, con arena fina y aguas tranquilas. También hay opciones en Roda de Berà, como la Cala de la Torrota, un rincón con mezcla de roca y arena, perfecto en días de marea baja, aunque de acceso algo complicado.

Desde el Ayuntamiento de Tarragona explican que, este año, volverán a habilitar un espacio de la Playa Llarga para perros. Torredembarra apuesta fuerte por el turismo pet-friendly con una zona de 2.000 metros cuadrados habilitada para perros, situada en el Barrio Marítimo. Cuenta con vallado, fuente, ducha para perros y señalización informativa.

En Salou, la playa de Ponent ha estrenado recientemente una zona canina de 1.785 metros cuadrados, donde los perros deben permanecer atados en todo momento. Por último, en El Vendrell pronto se inaugurará una zona para perros en la playa de Coma-ruga.