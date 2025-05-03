Protección Civil activa la alerta Inuncat por lluvias intensas en Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Protección Civil ha activado este sábado por la mañana la alerta del plan especial de emergencias para inundaciones en Cataluña (INUNCAT) ante la previsión de lluvias intensas este domingo y lunes en gran parte del país.

Según el organismo, se pueden superar los 20 l/m² en sólo 30 minutos, con especial incidencia por la tarde en la Cataluña Central y, en general, a todo el territorio durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) también ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro con un grado de riesgo máximo de 2 sobre 6. Según la previsión, el episodio se alargará desde el domingo a las 14 h hasta el lunes a las 2 h de la madrugada.

La afectación será generalizada en casi toda Cataluña, pero en las comarcas tarraconenses, el riesgo se centrará en el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat y el Alt Camp, donde el peligro estará, vigente de las 00 a las 18 h del domingo.

Protección Civil recomienda extremar las precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas en poco tiempo, especialmente en zonas urbanas y cerca de rieras o torrentes.