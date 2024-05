Los partidos abogan por incrementar los parques solares sin perjudicar la agricultura

La transición energética es una prioridad para la mayoría de las formaciones que se presentan a las elecciones de este 12 de mayo. Durante los últimos años, ha crecido exponencialmente la implantación de parques solares en terrenos agrícolas, un hecho que ha despertado la preocupación de algunos partidos por su impacto ecológico y paisajístico, así como por su afectación en el sector primario. Respecto al último punto, los cabezas de lista del 12-M por Tarragona abogan por incrementar las instalaciones fotovoltaicas sin perjudicar la agricultura.

«Hay que instalar estos parques solares en aquellos espacios que no sean de uso agrícola, hay bastantes espacios en el territorio como polígonos industriales», defienden desde Esquerra Republicana, que quiere «velar por la protección del campesinado». Los socialistas, por su parte, creen que «la potenciación de las energías renovables y el mantenimiento del sector primario son perfectamente compatibles». En este sentido, recuerdan que ya plantearon y aprobaron «una resolución que hablaba de preservar las fincas de regadío».

Junts apuesta también por compatibilizarlos: «Lo importante es ubicar esta producción en espacios que no perjudiquen la agricultura». Aparte, sostienen que son necesarias «políticas públicas para garantizar que los precios de los productos son los adecuados para poder vivir dignamente de la tierra».

También lo piensan Ciutadans y Vox, quien lamenta que «cada vez son más los agricultores y ganaderos que obtienen más rentabilidad sembrando placas solares». En cambio, el PP considera que «es una oportunidad para los propietarios de las fincas agrícolas, que pueden incorporar otras líneas de su negocio».

«Se tienen que mirar las necesidades de cada territorio y priorizar lo que hace falta que sea más importante en aquella zona. La generación de energía se tiene que hacer con criterios de proximidad», defienden desde Comuns Sumar, mientras que la CUP reclama «una moratoria de estos grandes proyectos y una planificación para proteger los espacios agrarios».

Parques eólicos en la costa

El PP estaría de acuerdo con la construcción de parques eólicos en la costa tarraconense. En cambio, la CUP y Junts se oponen basándose en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo aprobado por el Gobierno del Estado. ERC, PSC, ECP, Vox y Cs abogan por hacer caso de los expertos para definir los espacios idóneos para instalar futuros parques eólicos, sin afectar negativamente al entorno. La mayoría de los partidos coincide en que la decisión se tiene que tomar de forma consensuada para que el territorio —el Baix Ebre y la Terra Alta suman el 40% de los molinos de Cataluña— camine hacia la transición energética con una buena planificación.

- PSC : Tenemos muy claro el objetivo de la descarbonización, es decir, dejar de utilizar combustibles fósiles para generar energía. Para hacerlo tendrá que haber instalaciones fotovoltaicas y eólicas en zonas planificadas. Hay que buscar los terrenos idóneos para colocar estas instalaciones. ​ ​- ERC : Es obvio que el equilibrio es importante a la hora de implementar estas energías renovables. Hay que ver exactamente si eso es compatible o no. Obviamente, el impacto visual del territorio quedará afectado se ponga uno o se pongan treinta. Habrá un impacto y creo que tenemos que ser conscientes de que lo necesitamos. El panorama y el paisaje cambiará porque las necesidades también han cambiado. ​ ​- Junts : Como cualquier instalación en suelo no urbanizable, los proyectos de parques solares sobre terreno están sometidos a una rigurosa evaluación por parte de varios departamentos de la Generalitat de Catalunya . Entre los estudios que los promotores de estos proyectos tienen que aportar figura un Informe de Integración Paisajística que sobre el impacto visual, el cual sólo en caso de que sea favorable permite su implantación. ​ ​- Vox : Sí. Reiteramos que las infraestructuras necesarias para producir energía renovable tienen un impacto negativo sobre el entorno y la fauna autóctona donde se ubican, hecho que es obviado por la izquierda y el ecologismo radical. En Vox siempre hemos exigido el establecimiento de los controles necesarios para la preservación ambiental y la forma de vida local a través del refuerzo de los informes de afección medioambiental y usos del suelo previos. ​ ​- Comuns Sumar : Sí. Tenemos que tener en cuenta el impacto visual y hacer una planificación adecuada con las necesidades del territorio. ​ ​- CUP : No se trata tanto del impacto visual, que también, sino de la ocupación de espacios agrarios que necesitaremos para avanzar en la soberanía alimentaria (ahora sólo del 30% en Cataluña), y que además intensifica el modelo de oligopolio en el que la ciudadanía y los sectores productivos acaban siendo esclavos. ​ ​- Ciutadans : Continuamente, se están desarrollando nuevas tecnologías con menos impacto visual, pero si queremos disponer de energías renovables, forzosamente se tienen que instalar en el territorio. En cualquier caso, se tiene que velar para que se cumplan todos los requisitos ambientales, incluidos los paisajísticos. Pero una vez cumplan los requisitos, se tiene que facilitar su implantación si queremos disponer de energía solar. ​ ​- PP : No.

Se busca que Cataluña llegue a consumir un 100% de energía verde, ¿cómo se puede conseguir si no hay más manga ancha con eólicas y solares?