Los candidatos al 12-M discrepan sobre qué tipo de turismo atraerá el Hard Rock

Las elecciones de este domingo serán clave para el futuro del Hard Rock. La oposición de los comunes al macrocomplejo que se quiere ubicar entre Vila-seca y Salou acabó tumbando los presupuestos de la Generalitat de Catalunya. Este hecho, junto con otros factores, desencadenó el adelanto de los comicios en el Parlamento.

Como era de esperar, este proyecto ha sido uno de los principales temas de debate durante la campaña. Los partidos políticos discrepan sobre cómo de beneficioso o perjudicial será este proyecto para el territorio, sobre todo por el tipo de turismo que atraerá, los puestos de trabajo que generará o los problemas de ludopatía que puede comportar.

La candidata socialista por Tarragona, Rosa Maria Ibarra, defiende que, con la creación del Hard Rock, «se aprovecharán las nuevas oportunidades en turismo de convenciones, compras y restauración». «Será un complemento necesario para ganar en potencialidad, como lo que supuso la llegada de PortAventura en su momento».

El PP, Junts, Ciudadanos y Vox también creen que el nuevo complejo —que albergará un gran casino, hoteles y centros comerciales— aportará «un turismo de calidad». «Hablamos de un público con mayor nivel adquisitivo, que vendrán atraídos por conciertos y grupos de fama mundial o las grandes convenciones», afirma la candidata de Junts, Mònica Sales.

También coincide Matías Alonso (Cs), quien asegura que la llegada de este tipo de visitantes «siempre tienen un efecto positivo». Por su parte, el candidato del PP, Pere Lluís Huguet, cree que este proyecto «incrementará el nivel del turismo en la provincia» y «hará líder al territorio», mientras que el de Vox, Sergio Macián, cree que «el Hard Rock puede suponer una oportunidad fantástica para atraer un turismo de calidad respetuoso con los vecinos y su patrimonio natural».

Oposición al proyecto

La realidad es que no todo el mundo lo valora tan positivamente. La cabeza de lista de ERC por Tarragona, Raquel Sans, cree que «no sería un buen reclamo, tener el casino más grande de Europa no sería positivo y no lo podemos defender». De hecho, reconoce que «Hard Rock no es el modelo turístico de ERC. Es del siglo XX y no del XXI», apunta. Así pues, los republicanos apuestan por «modelos basados en la calidad y que su impacto revierta en el territorio». Sans recuerda que «el proyecto continúa en tramitación y se tiene que ver si acabará existiendo».

Comuns Sumar ha reiterado de nuevo su oposición al proyecto. Su candidata, Yolanda López, cree que aportará un turismo que no beneficiará a la mayoría de la población: «No será familiar, con concienciación de medio ambiente y con interés cultural local». Siguiendo la misma línea, Sergi Saladié (CUP) critica que el turista de congresos o de compras que «quieren vender algunos» está dentro del «modelo de masas», el cual «consume muchos más recursos hídricos y energéticos».

Nuevos puestos de trabajo

La CUP también se opone al Hard Rock porque considera que «hará crecer el empobrecimiento y la precariedad de los trabajadores». Además, dicen que las «malas condiciones laborales del sector» harán que los nuevos puestos de trabajo que se generen no se ocupen. Con respecto a esto, ERC opina que «se tendrá que trabajar para mejorar las condiciones de los trabajadores del sector servicios». Los comunes también creen que el futuro complejo «promete trabajos inestables y de poca calidad» y que «no ayudará a rebajar el paro (10,8%) que registra Tarragona». «Fomentará un tipo de contratación más bien temporal y precaria», lamentan.

Desde Junts y Vox, destacan que el Hard Rock creará miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Ciudadanos dice que estos «tienen que ser estables, con contratación indefinida y mejores retribuciones y condiciones de trabajo». En este sentido, el PSC asegura que «gracias a la obra del Gobierno de Pedro Sánchez estos nuevos puestos de trabajo tendrán potencialmente más contratos indefinidos y remuneraciones más altas».

Repercusión en el territorio

Los socialistas defienden que el impulso del macrocomplejo del Hard Rock «es perfectamente compatible con un comercio de proximidad y de la máxima calidad como lo que tenemos en Tarragona o Reus». Además, remarca que este proyecto ayudará a «desestacionalizar y diversificar un sector tan importante para nuestras comarcas». PP cree que «la competencia siempre es buena e incrementará el movimiento entre polos comerciales». Por su parte, Junts indica que «se atraerán nuevos perfiles de clientes» y que las ofertas de la demarcación se tienen que retroalimentar.

Ciudadanos también cree que «muchos de los visitantes del complejo turístico seguro que visitarán también Tarragona y Reus». En cambio, existe cierta preocupación entre las filas de Esquerra Republicana: «Si la gente tiene 5 euros y se gasta 3 en el Hard Rock, no se los podrá gastar en el comercio del entorno». Desde la CUP denuncian que «dificultará todos los sectores económicos, aparte de encarecer el precio de la vivienda y promocionar la masificación».

Sin embargo, argumentan que se concentrará toda la demanda en este complejo y «quedará desierto el tejido comercial de los alrededores». Comuns Sumar indica que «el poco turismo que ha vinculado al comercio local encontrará un efecto demoledor con la CTR». Además, critican que se ofrecerá una oferta «poco sostenible y masificada» pensada para «grandes directivos».

Preocupados por la ludopatía

Uno de los principales temores que existe con respecto al impulso del Hard Rock es el posible crecimiento de los índices de ludopatía. Existe una concienciación generalizada sobre esta problemática entre los partidos, aunque algunos han mostrado más preocupación que otros. Junts destaca que «con las modificaciones del proyecto, el juego ha quedado reducido a la mínima expresión». Con respecto a esto, el PSC afirma que «el espacio destinado a juego de azar tan sólo supone un 3% del complejo». «Vincular la ludopatía de la gente joven con el Hard Rock es un acto de demagogia populista», lanzan.

«Todo aquello que fomente el juego no es nuestra apuesta porque es un problema muy grave que destroza vidas», apuntan desde ERC. Los comunes comentan que «hay que proteger a la población de modelos económicos como el juego, queremos ayudar a prevenir y ofrecer acceso a servicios públicos de salud mental para combatir la adicción», mientras que la CUP recuerda que «el mismo consejero de Salud y asociaciones especializadas alertan que estas instalaciones pueden comportar la subida de patologías». PP, Vox y Cs, en cambio, ponen el foco en la regulación de las apuestas en línea y las salas de juego próximas a las escuelas.

¿La llegada de Hard Rock hará crecer los puestos de trabajo en la demarcación? - PSC : Sin duda. No es que lo diga yo, lo dicen los mismos adversarios del proyecto. Estamos hablando de miles de nuevos puestos de trabajo, por lo tanto, de miles de familias que se pueden ver directamente beneficiadas.

​- ERC : Primero, destacamos que el proyecto continúa en tramitación y se tiene que ver si el proyecto existirá. Los puestos de trabajo serán vinculados al sector servicios, con sus condiciones, que francamente son muy mejorables. Tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de este sector.

​- Junts: Sí, se está hablando de una cifra aproximada de entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo directos, a los que hay que sumar los indirectos que se generen fruto del impacto de una inversión de esta magnitud.

​- Vox : Es deber de cualquier gobierno potenciar el desarrollo económico, especialmente en Tarragona, provincia que lidera la tasa de paro regional, y este proyecto, sin ningún tipo de duda, traerá puestos de trabajo de calidad. Los sucesivos gobiernos separatistas y socialistas de la Generalitat hace años que desmantelan y criminalizan nuestra industria.

​- Comuns Sumar: El proyecto del Hard Rock promete puestos de trabajo vinculados al turismo y, por lo tanto, vinculados a la estacionalidad, en resumen trabajos precarios. Para nosotros, si se crean puestos de trabajo, seguro que no serán de calidad. Los convenios vinculados al juego y a la hostelería son muy escasos y con muchas dificultades.

​- CUP: No. La misma patronal turística alertaba de que, en las últimas temporadas, faltaban casi 1.500 trabajadores, es decir, vacantes de trabajo que nadie ocupa por las malas condiciones del sector. Por lo tanto, siguiendo apostando al mismo modelo turístico no hará crecer a las personas ocupadas.

​- Ciudadanos: Sin ningún tipo de duda. Será un buen complemento de la oferta turística de la Costa Daurada .

​- PP : Sí.

¿Cómo afectará al tejido comercial de Tarragona y Reus la llegada del CTR que va ligado a Hard Rock? - PSC : Es perfectamente compatible un comercio de proximidad y de la máxima calidad como el que tenemos en Tarragona y Reus con la consolidación de otros equipamientos e inversiones. No dudo de que la gente que nos visite sabrá valorar el extraordinario talento de nuestro tejido comercial de proximidad.

​- ERC : Eso nos preocupa. Si la gente tiene 5 euros, y se gasta 3 en el Hard Rock no se los podrá gastar en los comercios del entorno.

​- Junts: Se beneficiará porque atraerá a nuevos perfiles de clientes. Hay que construir estrategias para que los que lo visiten para congresos, convenciones o conciertos, pasen unos días aquí y visiten también otros reclamos turísticos de nuestra casa como la Tàrraco Romana , la Reus modernista, el enoturismo del Priorat y las comarcas del interior.

​- Vox : Nosotros hemos sido claros en este sentido: todo beneficio fiscal o todo apoyo que se proporcione al proyecto de Hard Rock tiene que facilitarse en igualdad de condiciones a nuestro comercio local, sin distinción. En Vox hace años que denunciamos el profundo abandono que afecta nuestro comercio local, siendo constante el cierre de comercios en nuestra provincia.

​- Comuns Sumar: El poco turismo que hay vinculado al comercio local encontrará un efecto demoledor con la CTR y habrá un efecto llamada a los municipios de los alrededores. Nos posicionamos firmemente en contra del proyecto del Hard Rock, que fomenta modelos económicos que no se traducen en un beneficio para las personas de territorio.

​- CUP: El mismo proyecto contempla la construcción de unas 75 tiendas de lujo gestionadas por una marca ya conocida por la implantación de grandes multinacionales de la moda. La implantación de estas empresas provoca la concentración en estos centros de la demanda y el efecto ‘agujero negro’ quedando desierto el tejido comercial de los alrededores.

​- Ciudadanos: Muchos de los visitantes del complejo turístico ligado a este proyecto muy seguro visitarán también las ciudades de Tarragona y Reus , lo que tiene que ser positivo para el tejido comercial y hostalero de ambas ciudades.

​- PP : La competencia siempre es buena e incrementará el movimiento entre polos comerciales.