Consenso político para ampliar el parque público de vivienda y facilitar la emancipación juvenil

La precariedad laboral es una de las principales causas de la baja emancipación juvenil que se registra no sólo en la demarcación de Tarragona, sino por todo el país. También lo es, en parte, el déficit de vivienda pública existente. Según un informe presentado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña, sólo un 13% de la vivienda construida durante el 2023 en el territorio catalán son de protección oficial (HPO), que actualmente representan un 2% del total.

Por este motivo, existe un consenso generalizado entre los partidos que se presentan a las elecciones en el Parlament para ampliar el parque público de vivienda que ofrece la Generalitat. No sólo para la juventud, sino también para las familias más vulnerables.

Raquel Sans, candidata por Tarragona de Esquerra Republicana explica que «estos tres años —en los que han estado en el Govern— hemos trabajado para incrementar este parque de alquiler a precios asequibles». Sin embargo, remarca la apuesta de ERC por medidas «transformadoras» como el tope al alquiler o limitar los pisos turísticos. También que «los recursos que se van a Madrid y no vuelven» podrían usarse para dar más ayudas a los jóvenes para pagar el alquiler.

Los socialistas, por su parte, proponen crear 4.000 viviendas sociales anuales. «Impulsaremos el primer Plan Renove de Cataluña para mejorar las viviendas con más de 50 años de antigüedad», explica su cabeza de lista por Tarragona, Rosa Maria Ibarra, quién asegura que incorporarán «entre 140.000 y 200.000 al parque de vivienda protegida en un máximo de 7 años». El PSC también quiere fijar hasta los 35 años la edad máxima para acogerse a las deducciones fiscales.

Reducir el paro juvenil

«La primera medida tiene que ser reducir drásticamente el paro juvenil en nuestro país», apunta la candidata de Juntos, Mònica Sales, quien plantea un nuevo plan de empleo. También quiere reservar un mínimo del 25% de las nuevas promociones para vivienda social y establecer «un programa de créditos focalizado en la emancipación de los jóvenes de entre 18 y 35 años». Además, remarcan la necesidad de impulsar incentivos y bonificaciones para los que decidan comprar. En la misma línea, Pere Lluís Huguet (PP) quiere «ofrecer un aval a los jóvenes para poder acceder a la vivienda».

Yolanda López, cabeza de lista de Comuns Sumar, propone «un gran pacto para luchar contra el paro juvenil». Aparte de ofrecer más HPO, también remarca que hace falta «acabar con las prácticas no remuneradas» y «aplicar el Programa de Garantía Juvenil para que ningún menor de 30 años pase más de 4 meses sin una oferta formativa o laboral», para «garantizar unos derechos básicos».

Sergio Macián (Vox) también pone el foco en la «precariedad laboral», así como en la «ocupación ilegal». En su caso, apuestan por la construcción de vivienda pública y «la bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y la reducción del Impuesto de Actos Jurídicos Documentales».

Expropiar grandes tenedores

Desde la CUP, han formulado el «Plan Independízate». Según explica su candidato, Sergi Saladié, plantean «movilizar los más de 400.000 pisos vacíos que hay en Cataluña para que las personas de entre 21 y 35 años accedan a una vivienda con uno o dos comanos y paguen, como máximo, 400 euros». Por otra parte, reclaman «expropiar los más de 30.000 pisos vacíos a manos de grandes tenedores».

En cambio, Matías Alonso, cabeza de lista de Ciutadans, propone «una inversión de mil millones de euros anuales para construir vivienda social y liberar suelo público, para promociones privadas que incluyan nuevas viviendas en venta en condiciones asequibles para jóvenes y familias».

El efecto de los pisos turísticos

ERC, Comuns Sumar y la CUP tienen claro que los pisos turísticos hacen subir los precios de los alquileres y defienden la urgencia de aplicar limitaciones desde la Generalitat. Contrariamente, el PP cree que el incremento del alquiler se debe a «las políticas del Govern de España y la falta de seguridad jurídica para los propietarios».

Vox y Cs piden que se garantice «un control efectivo» para parar la proliferación de pisos turísticos ilegales. Desde Junts consideran que «hay que ordenar las viviendas de uso turístico para que existan en consenso con los municipios» sin perjudicar a los vecinos, mientras que el PSC quiere «regularlos para evitar abusos y excesos».

- PSC : Los pisos turísticos se tienen que regular para evitar abusos y excesos, como todo. Ni son la panacea, ni son el Leviatán responsable de todos los males . Hay que hacerlo teniendo en cuenta las características de cada población. Una vez más, la colaboración y la coordinación entre administraciones es imprescindible. ​ ​- ERC : Obviamente. Las viviendas turísticas disparan los precios y, por lo tanto, hacen que el parque de alquiler de un municipio determinado acabe siendo inexistente, porque sale más a cuenta alquilarlo como vivienda turística que ponerlo en el mercado de alquiler habitual. Hace falta que la vivienda deje de ser un lujo y un negocio para unos pocos y esté al servicio de la gente, no tiene sentido tener pisos vacíos y haya gente sin poder acceder. ​ ​- Junts : Tiene que existir una diferenciación clara entre aquellas viviendas destinadas al uso turístico y el alquiler de carácter residencial, sin perjuicio de estos últimos. Y para evitar que los pisos turísticos puedan condicionar los precios de alquiler de todo el mercado de una zona concreta, hay que ordenar normativamente el sector. ​ ​- Vox : Durante los últimos años, la proliferación descontrolada de pisos turísticos en algunos municipios ha tenido un impacto negativo sobre los vecinos y sobre el precio del mercado de alquiler. Desde Vox siempre defendemos y reconocemos el importante valor de nuestro sector turístico, pero siempre conciliándolo con el bienestar y la tranquilidad de los vecinos. Hace falta que los pisos turísticos tengan una regulación que luche contra la oferta ilegal. ​ ​- Comuns Sumar : Sí, se ha comprobado cómo arrendatarios de pisos de la Costa Daurada aprovechan las épocas de más demanda turística. La subida de precios que viven ciudades como Cambrils o Salou durante estos periodos desplazan a la misma población de estas ciudades. ​ ​- CUP : Por supuesto. La falta de oferta de viviendas en zonas turísticas es consecuencia directa del uso que se hace. Según el INE , en Salou , el 54,48% de las viviendas son de uso no residencial. Es decir, están vacíos, son de uso turístico o segunda residencia. El alquiler en los mismos municipios es de los más altos de la comarca, y por lo tanto la relación es directa. Además, los pisos turísticos aumentan el precio del suelo afectando a todos los sectores económicos. ​ ​- Ciutadans : Sí. El precio de los alquileres se dispara al alza en las poblaciones con más actividad turística es porque se hace un uso fraudulento de la condición de piso turístico y no hay suficiente control por parte de las administraciones públicas competentes. Se tiene que controlar el fraude de los que hacen firmar contratos de temporada turística cuando en realidad es contratos de alquiler de vivienda habitual. ​ ​- PP : Lo que hace subir los precios son las políticas del Govern de España y la falta de seguridad jurídica para los propietarios.

¿Qué hay que hacer en las ciudades de Tarragona y Reus para que se cumplan los topes de los precios del alquiler?