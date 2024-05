Paladella (PSC): «El Govern ha desviado dinero del fondo de transición nuclear»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Mont-roig, Fran Morancho, y la eurodiputada del PSC, Laura Ballarín, han participado este miércoles en la presentación, junto con candidatos de la lista del PSC por Tarragona, de las propuestas socialistas en materia de empresa.

De entrada, el número 3 de la lista del PSC en el Parlament por Tarragona, Joaquim Paladella, ha cargado contra ERC por la «mala gestión» que los independentistas han hecho de los fondos de transición nuclear del 2023. «El Govern ha hecho cosas extrañas y lo que hemos visto es que han desviado dinero de este fondo», ha lanzado el candidato. Respecto de la convocatoria del 2024, Paladella indicaba que los fondos, «son una oportunidad que no podemos desperdiciar. El Govern de la Generalitat no puede malbaratar un dinero que es nuestro».

En el mismo sentido se ha manifestado el alcalde de Mont-roig, Fran Morancho, quien ha puesto de relieve que «de los 11 millones de euros que iban destinados a la implementación de la empresa Lotte Energy tan sólo han recibido 2 millones. Lo que no es normal es que se dé un dinero que no les corresponde y que no se cojan de los fondos de transición».

En clave europea, la eurodiputada socialista Laura Ballarín ha subrayado que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez «ha apostado por unas políticas económicas expansivas y solidarias que son la antítesis de lo que aplicó la derecha en el pasado». Y añadía que los fondos europeos, «son una oportunidad, también para los municipios tarraconenses para poder crear nuevos puestos de trabajo de calidad».

En el mismo sentido apuntaba Morancho que ha destacado como se ha visto beneficiada la población de los fondos europeos, como el proyecto de las obras del Paseo de les Cales de Miami Platja dotado con más de 12 millones de euros y que se encuentra en el último tramo previo a su finalización. También ha remarcado el proyecto a financiar con 6 millones de euros que comporta la transformación de la antigua vía de tren en una vía verde.

Finalmente, el número dos socialistas a las elecciones por Tarragona, Alberto Bondesio, ha pedido «concentrar el voto en la candidatura del PSC de Salvador Illa para evitar el bloqueo y la repetición electoral. Este domingo sólo hay dos opciones con posibilidades reales: o bien abrimos un nuevo tiempo de diálogo, progreso, convivencia y pacto, o bien tendremos más de lo mismo de lo que hemos sufrido estos últimos diez años».

