Los candidatos al 12-M apuestan porque Barcelona pueda hacer frente a futuras sequías sin depender del Ebro

La sequía de los últimos meses y las soluciones para hacer frente a la escasez estructural de agua se han establecido como temas centrales de la campaña del 12-M. Sobre todo en territorios como las Comarcas Gerundenses, el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre.

Los candidatos de los partidos mayoritarios -PSC, ERC y Junts- defienden medidas e infraestructuras para potenciar la desalinización y la regeneración a la hora de abastecer el área metropolitana de Barcelona y, así, dejar de depender del agua del Ter o de la amenaza habitual de un nuevo proyecto de trasvase del Ebro. Un proyecto que los Comuns quieren rechazar por ley. La CUP quiere revertir el minitrasvase del Ebro en Tarragona. Por el contrario, Cs, Vox y PP apuestan por interconectar las redes.

Si bien los últimos episodios de lluvias han permitido dar un respiro a la sensación de urgencia por la falta de agua en algunas zonas de Cataluña, la amenaza de la sequía que se arrastra desde hace meses sigue sobresaliendo como tema central de la campaña electoral y como reto prioritario para el futuro gobierno que salga de las urnas el próximo 12-M.

Tecnología e innovación

El PSC plantea el uso de la tecnología y la innovación para hacer frente a la sequía y preparar el país para nuevos episodios de falta de agua. La cabeza de lista en Girona, Sílvia Paneque, recuerda que el Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) tiene a disposición tecnología y métodos innovadores «suficientes para desconectar el ciclo del agua de la pluviometría». Por eso apuesta por aplicarlas e imitar algunos ejemplos como California o Israel en que la falta de agua es evidente.

Para los socialistas la prioridad pasa por sacar adelante una desaladora nueva en la zona de Cunit y planificar una en la parte del centro de la Costa Brava. En paralelo, el PSC apuesta por verter el agua que sale de las depuradoras del litoral en algunos de los acuíferos que hay para mejorar el estado.

Soluciones estructurales

ERC, el partido que ha gobernado en solitario en la Generalitat desde octubre de 2022, mantiene su apuesta por medidas «estructurales» ante el convencimiento de que «la sequía se perpetuará en el tiempo» frente las «soluciones rápidas» de otras formaciones. La candidata republicana por el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, Raquel Sans, reivindica las medidas que se incluyeron al proyecto de presupuestos de este año, como la regeneración de agua de las depuradoras. También la ampliación de la desalinizadora de la Tordera y la construcción de la prevista en Cunit-Cubelles, prevista inicialmente desde 2008.

Consideran los republicanos que la implementación de estas medidas tiene que servir para evitar las restricciones de agua en sectores como el primario, donde el impacto ha sido «muy grande». Por el contrario, rechazan frontalmente la política de trasvases entre cuencas como opción para hacer frente al déficit de agua en algunas zonas del país y afianzan la necesidad de garantizar el caudal ecológico del Ebro para preservar el Delta.

«No queremos vestir un santo para desvestir aotro. No tiene ningún sentido. Somos contrarios al trasvase: hace falta respetar las cuencas internas de los ríos y apostar por la regeneración y desalinización», insiste Sans. Si bien admite que el minitrasvase ha permitido en Tarragona, de momento, esquivar restricciones, recuerda los casos de los problemas del pantano de Riudecanyes (Baix Camp) y municipios como l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

Competencias sobre el Ebro

Junts+ recuerda que impulsaron un conjunto de medidas extraordinarias y urgentes para hacer frente a la falta de lluvias, aunque critican que el Govern no las haya aplicado. Por eso proponen algunas de las acciones ya recogidas en este pliegue aprobado. Una de ellas es la ampliación de la planta de potabilización del Besòs, que permitirá pasar de los 100 litros por segundo actuales, a los 900. Otra de las medidas es modernizar los regadíos de los campos dando ayudas al campesinado para que puedan asumir el coste.

El cabeza de lista de la demarcación de Girona, Salvador Vergés, también exige «reclamar las competencias de todas las cuencas que pasan por Cataluña» para incluir el Ebro en la gestión de los recursos hídricos y no sólo las cuencas internas como paso actualmente.

Veto por ley al trasvase

Por su parte, Comuns Sumar reclaman que las inversiones pendientes para implementar medidas estructurales estén recogidas en una ley. Actuaciones para construir desalinizadoras, depuradoras en lugares estratégicos o reutilización de las aguas pluviales. «Se tiene que hacer un estudio a fondo de cada territorio y de sus casuísticas», señala la candidata por el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, Yolanda López. Advierte que el episodio actual no será lo único en un futuro próximo. «Estamos en la zona cero, el Mediterráneo es el que sufrirá más los efectos del cambio climático», defensa.

En esta misma ley, además, figuraría también una de las propuestas principales hace bandera la formación esta campaña: el veto legal a un posible trasvase del Ebro, que algunos sectores han reclamado en momentos de déficit de agua. Se tiene que concienciar y prevenir. El Ebro no es infinito y no podemos gastar como si no hubiera mañana y después tener futuras sequías y restricciones», apunta López, todo recordando la generosidad del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre a la hora de proveer agua y energía y recordando la fragilidad de un Delta «demasiado perjudicado». «Hay otras soluciones», cierra.

Revertir conexiones existentes

La CUP va todavía más allá y reclama abiertamente que se reviertan las conexiones de agua entre cuencas. Por una parte, la del abastecimiento metropolitano gracias al agua del Ter. En el caso concreto del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, el candidato a las elecciones del 12-M, Sergi Saladié, señala concretamente el minitrasvase que gestiona el Consorci d'Aigües de Tarragona. «Somos los únicos que defendemos lo mismo en todas partes», subraya.

«Todos los gobiernos, de todos los colores y todas las épocas han llegado a plantear un trasvase del Ebro», ha recordado. Recuerda que la idea se intentó materializar a partir de los regadíos del canal Xerta-Sénia -hasta Castellón y Valencia- o Segarra Garrigues -hacia Barcelona- También ampliando la red del CAT más allá de Tarragona.

Para Saladié, bajo la idea del trasvase aflora «el espíritu de acentuar el desequilibrio de Cataluña». Defiende un reequilibrio donde cada territorio «aprenda a vivir con los recursos que tiene» y apuesta por concienciar ante el hecho de que la crisis climática convertirá en más frecuentes los episodios de sequía. En este contexto reclama medidas de reutilización y regeneración del agua, así como de priorización de los consumos, evitando que se cargue la cuota principal del déficit con recortes al campesinado para beneficiar el turismo y la industria.

La ultraderecha quiere una interconexión estatal

Les candidaturas de derechas españolistas son las que más claramente asumen los trasvases o la interconexión de redes como medidas efectivas para hacer frente a la sequía y el déficit de agua. Quien más claramente lo proclama es la ultraderecha de Vox, a partir de la propuesta de una interconexión de cuencas a nivel estatal.

El cabeza de lista de Vox en la demarcación de Girona, Alberto Tarradas, cree que esta infraestructura se tendría que recoger en un plan estatal del agua porque «los ríos no empiezan ni acaban en Cataluña», sino que engloban otros territorios y comunidades autónomas. También plantea la necesidad de reducir las fugas que hay en la red hídrica. «Es intolerable que estemos perdiendo un 25% del agua», añade el candidato gerundense. Por eso cree que hay que actualizar las vías de distribución de forma urgente.

Trasvases con «responsabilidad»

A pesar de asumir que «no hay medidas mágicas», el candidato de Cs en la demarcación de Tarragona, Matias Alonso, considera necesario poner sobre la mesa la posibilidad de hacer «interconexiones» de redes a partir de una «visión estratégica» para hacer frente a situaciones de sequía como la actual. Una propuesta, asegura, que desde el punto de vista técnico y político tiene que tener en cuenta el medio ambiente y la garantía de los caudales ecológicos que necesita cada cuenca».

«Se tiene que hacer con responsabilidad. Durante décadas, los gobiernos han estado atados de pies y manos por alcaldes del propio partido que impiden que las infraestructuras se ejecuten con tiempo y forma», ha asegurado. Alonso reprocha también al actual ejecutivo de la Generalitat una falta de planificación y reclama infraestructuras como desaladoras o equipamientos para la regeneración del agua.

Acuerdo para el agua «sobrante»

Por último, el Partido Popular considera que en el Estado no hay falta de agua pero «hace falta generosidad» entre comunidades autónomas. Por eso apuestan por crear un acuerdo nacional del agua que cuente con el apoyo de todas las formaciones. A partir de aquí, el candidato de la formación en Girona, Jaume Veray, cree que es necesario hacer «un trasvase» que conecte todas las cuencas. De esta manera, se podría llevar «el agua sobrante» a los territorios donde más falta haga y sobre todo en casos de sequía extrema como el que vive Cataluña.

Veray también incide en la necesidad de «abolir el canon hídrico» en las explotaciones si el agua se reduce un 60%. En el caso en que la reducción sea entre el 40% y el 59%, los populares plantean la necesidad de disminuir el canon a la mitad.

