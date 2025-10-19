Actualidad
Israel lanza varios ataques en la Franja de Gaza y mata al menos a 15 personas
Israel y Hamás se acusan mutuamente de romper el alto el fuego que entró en vigor la semana pasada
El Ejército israelí lanzó este domingo varios ataques aéreos, en los que mató al menos a 15 personas, en diferentes zonas de la Franja de Gaza tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana, según informaron a EFE fuentes de los hospitales del enclave palestino.
Seis de los fallecidos se produjeron en un ataque a las puertas de un café en Deir al Balah (centro); tres en un ataque en Nuseirat (centro) a un edificio que estaba siendo usado como base de la Policía gazatí desde que se anunció el alto el fuego.
Otros dos en ataques aéreos en Yabalia (norte); tres más en un ataque tiendas de desplazados en la zona costera de Al Mawasi y un fallecido en un ataque en Zawaida (centro).