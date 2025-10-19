Israel bombardea Rafah, en el sur de Gaza

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El ejército de Israel ha bombardeado este domingo desde el aire Rafah, en el sur de Gaza, según recoge Reuters. Se desconoce si hay víctimas mortales o heridos. Israel y Hamás se habrían culpado mutuamente de la situación.

El ataque se da después de que Israel y Hamás se hubieran acusado también mutuamente de no cumplir el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor la semana pasada.

Por otra parte, Hamás ha desmentido este domingo las informaciones de los Estados Unidos, que alertaban sobre una «violación inminente» del acuerdo por parte de Hamás contra civiles en Gaza.