Los EE.UU. alertan de una «violación inminente» del acuerdo por parte de Hamás, quien lo niega y habla de «propaganda israelí»

El gobierno de los Estados Unidades ha asegurado tener «informes creíbles» que indican una «inminente violación» del alto el fuego por parte de Hamás contra la población de Gaza, cosa que la organización ha negado este domingo.

El ejecutivo de Donald Trump afirma que, en caso de producirse, este ataque constituiría «una violación directa y grave del acuerdo» y ha garantizado «medidas para proteger la población de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego».

Para Hamás, estas acusaciones se alinean con «la engañosa propaganda israelí» y ha acusado a los EE.UU. de cometer «reiteradas violaciones» del acuerdo de alto el fuego.

De hecho, Hamás ha afirmado que el que está pasando es todo el contrario de lo que dicen los Estados Unidos y que sus intervenciones son contra bandas criminales «formadas, armadas y financiadas» por las autoridades de ocupación, en las que acusan de cometer «asesinatos, secuestros, robos de camiones de ayuda humanitaria y agresiones contra civiles palestinos».

Delante de eso, Hamás asegura que sus fuerzas policiales, con apoyo popular y comunitario, está cumpliendo con su «deber nacional» de perseguir estas bandas.

Los Estados Unidos han exigido a la organización que cumpla con sus «obligaciones» recogidas al acuerdo.