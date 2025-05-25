La detenida por el apuñalamiento múltiple del viernes en Hamburgo reconoce los hechos

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La mujer de 39 años detenida por el apuñalamiento múltiple en el que 18 personas quedaron heridas ocurrido el viernes en la estación central de Hamburgo, en el norte de Alemania, ha admitido los hechos, según informó este domingo a EFE la Fiscalía General alemana.

«La autora ha admitido los hechos», dijo a EFE una portavoz de la Fiscalía General alemana en Hamburgo, después de que la víspera la detenida, de nacionalidad alemana, pasara a disposición judicial.

El viernes, la mujer fue detenida como presunta autora del apuñalamiento que dejó 18 heridos, algunos de ellos de gravedad, en un suceso que no tuvo motivación política pues las investigaciones se orientan a que el inestable estado psicológico de la mujer esté detrás del origen del ataque.

En la prensa la autora ha sido identificada como Lidia S., y según el diario 'Bild', en la víspera del ataque, había salido de una clínica psiquiátrica.

Por decisión judicial, según el 'Bild', la arrestada, que ya está investigada por otro incidente violento en el que atacó a una menor en el aeropuerto de Hamburgo, se encuentra actualmente en una clínica.