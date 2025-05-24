La detenida por el apuñalamiento en Hamburgo vuelve a una institución psiquiátrica

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La mujer de 39 años de nacionalidad alemana detenida el viernes como presunta autora del apuñalamiento múltiple que dejó 18 heridos en la estación central de tren de Hamburgo, en el norte de Alemania, ha vuelto por decisión judicial a una clínica psiquiátrica, según recogen los medios germanos este sábado.

Según publican medios como el diario Bild, la arrestada, identificada como Lydia S., fue enviada a una clínica por decisión del juez que se ocupa del caso.

Anteriormente, el mismo diario dio cuenta de que la detenida «había salido de un centro psiquiátrico sólo un día antes» del ataque, lo que refuerza la tesis de que el apuñalamiento no se debió a una motivación política.

La posible actuación de la mujer debido a motivos de inestabilidad psicológica ya era una vía de investigación que la Policía priorizaba el día del suceso.

«La mujer, nacida en Brunswick (centro), estuvo ingresada en una clínica especializada de Bremerhaven hasta el 22 de mayo, durante cuatro días», precisó el citado periódico, el más leído de Alemania, que citó fuentes propias en su información.

Este sábado, la Policía de Hamburgo precisó en un comunicado que no hay indicios de que la detenida se encontrara bajo los efectos del alcohol o de alguna otra droga.

Según ha trascendido en los medios de comunicación, la detenida ya era conocida por las autoridades, pues había protagonizado actos violentos, y, de acuerdo con Bild, agredió a una niña de 6 años «en la Terminal 1 del aeropuerto de Hamburgo», motivo por el cual ya era objeto de una investigación.

Según la información policial, de los 18 heridos -personas de edades comprendidas entre los 19 y los 85 años-, siete personas resultaron heridas leves, siete graves y cuatro quedaron en estado crítico.

Estas últimas cuatro personas son mujeres -dos de 24 años, una de 52 y otra de 85- y se encuentran «estables», según la Policía de Hamburgo.

En el momento del ataque, la estación de Hamburgo, donde pesa una prohibición de portar armas desde octubre de 2023, se encontraba muy concurrida porque el viernes comenzaban los desplazamientos de las vacaciones escolares de Pentecostés, programadas entre los días 26 y 30 de mayo.

En el dispositivo que dio con el arresto de la autora y la asistencia a los afectados intervinieron un total de 400 policías, a los que se sumaron medio centenar de efectivos de los Bomberos y los servicios sanitarios de emergencias, según el comunicado de la Policía de Hamburgo.