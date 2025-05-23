Al menos una docena de personas heridas en un ataque con cuchillo en Hamburgo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Al menos una docena de personas han resultado heridas en un ataque con cuchillo en Hamburgo. Según el rotativo alemán 'Bild', tres de los afectados habrían sufrido lesiones de gravedad.

A través de las redes sociales la Policía de la ciudad alemana ha confirmado que la atacante es una mujer de 39 años que ha sido detenida, y ha explicado que, según las primeras indagaciones, habría actuado sola.

El ataque se ha producido cerca de la estación central de trenes de la localidad, situada en el norte de Alemania.