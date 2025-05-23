Sucesos
Al menos una docena de personas heridas en un ataque con cuchillo en Hamburgo
La Policía de la ciudad ha detenido a una mujer de 39 años que habría actuado sola
Al menos una docena de personas han resultado heridas en un ataque con cuchillo en Hamburgo. Según el rotativo alemán 'Bild', tres de los afectados habrían sufrido lesiones de gravedad.
A través de las redes sociales la Policía de la ciudad alemana ha confirmado que la atacante es una mujer de 39 años que ha sido detenida, y ha explicado que, según las primeras indagaciones, habría actuado sola.
El ataque se ha producido cerca de la estación central de trenes de la localidad, situada en el norte de Alemania.