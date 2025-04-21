El papa Francisco no será enterrado en el Vaticano, sino en la basílica de Santa María la Mayor de Roma

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El papa Francisco será enterrado en la basílica de Santa Maria la Mayor de Roma, tal como él pidió, y no en las grutas vaticanas de la basílica de Sant Pere, como es habitual en los pontífices.

El líder de la Iglesia Católica será el primero que no descansará en el Vaticano en más de un siglo, desde León XIII en 1903. En una entrevista al medio mexicano N+ en el 2023, Jorge María Bergoglio explicó que el lugar de su inhumación ya estaba preparado y que había escogido el templo por su «gran devoción» por la Virgen.

El libro litúrgico que da indicaciones para las exequias papales detalla que se celebrarán misas durante nueve días seguidos después de la muerte y que los rituales funerarios serán más simples que los de anteriores pontífices.