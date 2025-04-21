Políticos catalanes y españoles lamentan la muerte del papa Francisco

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El gobierno español ha lamentado la muerte del papa Francisco y ha destacado su apuesta por el diálogo y la cooperación. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recordado los mensajes «valientes» que el pontífice ha enviado sobre cuestiones como la inmigración y la ayuda al desarrollo de los países más vulnerables.

En un mensaje en X, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado su pésame «a los católicos españoles y de todo el Mundo» por la muerte de «uno hombre de paz y de diálogo entre culturas y religiones». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que la historia lo recordará «como un hombre bueno, justo, que siempre estuvo al lado de los más débiles y necesitados». «Su ejemplo es hoy más necesario que nunca», ha apuntado.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también ha lamentado la muerte de Francisco y ha destacado que «su defensa de los débiles y su impulso renovador» dejan un gran legado a la Iglesia y al Mundo. «Tuve el honor de conocer su proximidad, su simpatía, sus valores y la su estima por España. Fue un hombre bueno y un gran papa».

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte del papa Francisco. En un mensaje en X, ha recordado los valores del pontífice. «Su compromiso con la paz, la justicia social y con los más vulnerables dejan un legado profundo», ha afirmado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado también muerte del papa Francisco, «el papa que hablaba español y que estuvo a punto de peregrinar a Santiago de Compostela». «Ha servido al Mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y pensamiento hasta el último instante. Descanse en paz», ha escrito en un mensaje en X que ha acompañado de una fotografía que los dos se hicieron durante la visita del líder del PP al Vaticano en junio del 2021.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado este lunes su pésame «a los 1.400 millones de católicos de todo el mundo» por la muerte del papa Francisco, «el primer pontífice hispanoamericano», y ha anunciado que su gobierno decretará tres días de duelo oficial, igual -ha recordado- que hizo después de la muerte de los dos anteriores papas.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este lunes que «el cristianismo pierde a un hombre de bondad y de paz, inteligente y valeroso» por la muerte del papa Francisco. «Supo entender los desafíos de la Iglesia en el mundo que se adivina», ha publicado el actual líder de Junts en X. El obispo de Roma ha muerto a las 07.35 horas de este lunes, según ha informado el Vaticano, a los 88 años de edad.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que el papa Francisco «ha luchado contra los abusos, ha hecho realidad el Evangelio y ha construido una Iglesia al servicio de la justicia y la paz». Lo ha publicado en X después de conocer la muerte del pontífice este lunes por la mañana. Junqueras, conocido católico, ha dicho que admira «con orgullo» el legado de Francesc.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte del papa Francisco y ha asegurado que sus reflexiones a favor de la paz y de los derechos humanos, y su lucha contra las desigualdades «siempre serán un referente para millones de personas». Lo ha dicho a través de un mensaje a las redes sociales en que ha asegurado que haberlo conocido fue un «momento muy especial». Asimismo, ha expresado su sentido pésame a toda la comunidad cristiana.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado a la muerte del papa Francisco con un mensaje breve en X donde ha asegurado que su formación se une «a las oraciones de millones de católicos por el alma del papa Francisco». «Descanse en paz» ha concluido.

Reacción Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado la muerte del papa Francisco y ha asegurado que sus pensamientos están con todas las personas que sienten esta pérdida profunda: «Confío en que encuentren consuelo en la idea de que su legado nos seguirá guiando a todos hacia un mundo más justo, pacífico y compasivo». En este sentido, ha asegurado que este lunes todo el mundo llora la muerte del pontífice y ha destacado que la suya «humildad y su amor puro para los menos desafortunados» inspiraron millones de personas, más allá de la Iglesia católica.