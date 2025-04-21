Muere el papa Francisco a los 88 años

El papa Francisco este jueves por la mañana rezando en una iglesia dedicada a Santa Maria la Mayor delante de un icono de Maria llamado Salus Populi Romani.Cedida

Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, ha muerto este lunes a los 88 años de edad. Lo ha anunciado en una comparecencia desde el Vaticano el cardenal Kevin Farrell, que ha detallado que la defunción ha sido a las 07.35 horas. «El obispo de Roma Francesc ha vuelto a la casa del padre», ha dicho.

El pontífice, que estuvo varias semanas hospitalizado por problemas respiratorios, reapareció el domingo en el balcón para impartir una bendición a los asistentes en la plaza de Sant Pere del Vaticà. También recibió durante el día al vicepresidente de los Estados Unidos de América, JD Vance.

El Papa ingresó a mediados de febrero en el Hospital Gemelli de Roma por una insuficiencia respiratoria aguda provocada al mismo tiempo por virus, bacterias y hongos. Después de recibir el alta, seguía un tratamiento farmacológico desde el Vaticano y los últimos fines de semana se había ido mostrando en público.

Nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, fue escogida cabeza de la Iglesia Católica el 13 de marzo del 2013 después de dos días de cónclave y cinco votaciones. Con 76 años se convirtió en el primer obispo de Roma de origen americano, el primero del hemisferio sur, el primero no europeo desde el siglo VIII y el primer jesuita que ha tenido la Santa Sede. Ha sido el 266.º pontífice y los 12 años de cargo se han caracterizado por el giro que marcó en la Iglesia hacia las clases populares y hacia los colectivos vulnerables, como los homosexuales.

Hijo de un matrimonio de italianos, a los 17 años sufrió una grave afección respiratoria que obligó a extirparle una parte del pulmón. Se diplomó como técnico químico en una escuela secundaria industrial y trabajó un tiempo en un laboratorio analizando la higiene de alimentos.

Con 21 años, en 1957, tomó la decisión de convertirse en sacerdote e ingresó en el seminario. El año siguiente se trasladó a un noviciado jesuita de Santiago de Chile, donde en 1963 se licenció en Humanidades. Volvió a su país y de 1964 en 1965 fue profesor de Literatura y Psicología en una escuela jesuita de Santa Fe. Hizo estudios de Filosofía y Teología hasta 1970, y fue entonces cuando recibió una gran influencia de la Teología de la Liberación, una corriente progresista y alternativa de la Iglesia muy difundida a la América Latina en los años 60.

Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969, poco antes de los 33 años. Entre 1970 y 1971 estudió al colegio jesuita de Alcalá de Henares (Madrid) y en 1973 juró los votos de esta orden, de la cual fue superior provincial en la Argentina entre 1973 y 1979.

A partir de entonces hizo una larga carrera que no se vio restañada ni por la dictadura militar argentina (1976-1983), durante la cual siguió progresando. En aquellos negros años de la historia argentina, intentó salvar a algunos sacerdotes perseguidos por el gobierno.

Después de una breve estancia en Alemania en 1986 para acabar la tesis doctora, volvió a Buenos Aires y después fue enviado unos años a la provincia argentina de Córdoba. El 20 de mayo de 1992 fue consagrado obispo titular de Aleluyas para ejercer como uno de los cuatro obispos auxiliares de Buenos Aires. El 3 de junio de 1997 fue designado obispo caodjutor en la archidiócesis de Buenos Aires y tomó el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998.

El 21 de febrero del 2001 el papa Juan Pablo II lo hizo cardenal y fue presidente de la Conferencia Episcopal argentina del 2005 en el 2011. Durante su mandato en la capital argentina, fue conocido y reconocido por su acercamiento a los pobres y a los enfermos. Se opuso a la legalización del aborto y el matrimonio homosexual que promovía el gobierno de Néstor Kirchner, pero intentó que la Iglesia admitiera las uniones civiles entre personas del mismo sexo, aunque la mayoría de mandatarios católicos del país se opusieron.

En el cónclave papal del 2005 después de la muerte de Juan Pablo II, Bergoglio fue el cardenal más votado después de Joseph Ratzinger, que se convertiría en el papa Benedicto XVI. Finalmente, y a raíz de la renuncia de Ratzinger, fue escogido el 13 de marzo del 2013 después de dos días de cónclave y cinco votaciones.

Etapa papal

Características destacadas de su papado han sido la postura a favor del derecho de los homosexuales a formar a una familia –aunque en el 2010 se había manifestado en contra de la ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo que promovía el gobierno de Argentina; el apoyo al uso de anticonceptivos en las relaciones sexuales –a pesar de mantener la postura oficial de la Iglesia contraria al aborto y a la eutanasia; las críticas a la desigualdad económica –considerando la pobreza una violación de los derechos humanos; la apuesta por el diálogo interreligioso, o –en un movimiento poco habitual en la diplomacia vaticana– la promoción de la paz ante la guerra entre Rusia y Ucrania, enviando dos cardenales al país invadido por el ejército ruso con ayuda humanitaria.

En sus viajes fuera de Italia, el papa Francisco también ha querido remarcar la importancia de lo que él denomina las «periferias» y ha visitado países con poca tradición católica o poco visitados por anteriores pontífices. El primer viaje, sin embargo, fue a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro (Brasil), pocos días después de su nombramiento.

En los siguientes años visitó países como Cuba, Georgia, Armenia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Azerbaiyán, Turquía, Egipto, Marruecos, los Emiratos Árabes, Irak, Baréin, Dubái, Kazajistán, Sri Lanka, Birmania, Bangladés, Tailandia, Japón, Corea del Sur, las Filipinas, Mongolia, Indonesia, Singapur, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea, Kenia, Uganda y la República Centroafricana, Mozambique, Madagascar y Mauricio, el Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, entre muchos otros.

Aparte de la misión apostólica, como jefe de Estado del Ciudad del Vaticano también ha hecho visitas más políticas, como las islas de Lampedusa (Italia) y Lesbos (Grecia) para tratar del drama humano de la inmigración, a Israel y Palestina, a la ONU, a las instituciones comunitarias europeas o a cumbres contra el cambio climático.

A lo largo de su vida, Bergoglio tuvo varias complicaciones médicas, como un problema de colon que en el 2021 lo obligó a pasar por el quirófano. Del 14 de febrero al 23 de marzo estuvo ingresado en el hospital de la Fundación Policlínico Agostino Gemelli de Roma por una infección respiratoria grave con varios empeoramientos y mejoras de salud hasta recibir definitivamente el alta. Desde entonces recibía ayuda respiratoria y un tratamiento farmacológico.