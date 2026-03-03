Cambio de hora en España 2026: el día y la hora en la que perderás una hora de sueño

España volverá a adelantar los relojes con el primer cambio de hora de 2026. Según el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el ajuste se realizará en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo, coincidiendo con el último domingo del mes.

En ese momento, a las dos de la madrugada los relojes se adelantarán a las tres, acortando el día a 23 horas, por lo que se perderá una hora de sueño. Este cambio da inicio al llamado horario de verano, que se mantendrá hasta el próximo ajuste previsto para el domingo 25 de octubre de 2026.

El sistema de cambio de hora se aplica dos veces al año con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural disponible y favorecer el ahorro energético. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando Benjamin Franklin propuso la idea de sacar mayor partido a la luz del sol. Aunque no se implementó entonces, la medida se consolidó décadas más tarde y se generalizó a lo largo del siglo XX. Actualmente, alrededor de setenta países siguen aplicando esta práctica.

Entre las ventajas del cambio de hora se destaca la prolongación de las tardes con luz, lo que fomenta la vida social, las actividades al aire libre y, según diversos estudios, puede tener efectos positivos sobre el estado de ánimo y ciertos indicadores de salud. También se ha relacionado con un aumento de la actividad económica en sectores comerciales y de ocio.

Aun así, el debate sigue abierto. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la mayoría de la población española preferiría eliminar los dos cambios anuales y, de elegir un horario permanente, optaría por mantener el de verano durante todo el año.

España no siempre ha usado el huso horario actual. Hasta 1940, el país seguía el meridiano de Greenwich (GMT+0), al igual que Reino Unido y Portugal. Ese año se adelantó una hora el horario oficial, una decisión que todavía hoy define la organización temporal en España.