Cambio de hora en España: esta semana vuelve el horario de invierno

Con el fin del verano y la llegada del otoño, además de producirse una bajada importante de las temperaturas, los días cada vez son más cortos y, por el contrario, las noches se alargan más. Con la llegada del mes de octubre, como ocurre cada año, se produce el cambio de hora y se pasa del horario de verano al horario de invierno.

El cambio de hora, que se implementa para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético, sigue siendo un tema polémico. España, como miembro de la Unión Europea, cumple con la directiva europea, que establece las fechas de inicio y final del horario de verano: empezando en marzo y finalizando en octubre. Esta medida se adoptó en Europa en el año 1980, pero fue en el 2000 cuando se regularon las normativas actuales.

La controversia sobre el cambio de hora ha cobrado fuerza en los últimos años. En el año 2018, la Comisión Europea llevó a cabo una consulta pública en la que más del 80% de los 4,6 millones de ciudadanos que participaron se manifestaron a favor de eliminar los cambios de hora. En respuesta a esta solicitud, la Comisión propuso acabar con esta práctica, y que el último cambio de hora tuviera lugar en marzo de 2019.

Sin embargo, la falta de consenso entre los países miembros de la Unión Europea y la pandemia retrasaron la posible anulación del cambio horario hasta el 2021, sin llegar a concretarse una decisión definitiva. En España, la cuestión del cambio de hora también genera debate. En el 2018, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló que el 65% de los españoles preferían mantenerse en el horario de verano.

Pedro Sánchez pedirá que se deje de cambiar de hora

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este mismo lunes que propondrá a la UE que se deje de cambiar la hora dos veces al año. «Ya no tiene sentido. Casi no ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y la vida de la gente», ha argumentado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Por este motivo, avanza que el gobierno español propondrá esta cuestión en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha «el mecanismo de revisión competente» con el objetivo de dejar de cambiar las horas en el 2026. Sánchez destaca que todas las encuestas que preguntan sobre este tema a españoles y europeos, mayoritariamente los encuestados se manifiestan en contra de cambiar las horas.

El próximo cambio de hora será el tradicional paso del horario de verano al de invierno, que se producirá el último domingo de octubre. Así pues, durante la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre los relojes se retrasarán una hora, por lo que a las 03 h. volverán a ser las 02 h.