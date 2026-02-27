La Fira de l’Aixada regresa este fin de semana a Manresa y transformará por completo su casco antiguo en un gran escenario del siglo XIV. A poco más de una hora de Tarragona, la ciudad se llena de puestos artesanos, música en directo, espectáculos callejeros y actividades familiares en una de las citas medievales más esperadas de Cataluña.

Las calles se engalanan con estandartes, telas y decoración de época para recrear el ambiente medieval. Artesanos y maestros de antiguos oficios trabajan en directo delante del público, mientras juglares, músicos, funámbulos y bailarines recorren plazas y rincones sorprendiendo a vecinos y visitantes.

La feria no es solo un mercado, sino una experiencia inmersiva. Además de los puestos de productos artesanos, el programa incluye representaciones teatrales, pasacalles y conciertos gratuitos que convierten el centro histórico en un auténtico viaje en el tiempo.

Los más pequeños también tienen su espacio con talleres infantiles donde pueden fabricar escudos, espadas de madera y otras manualidades inspiradas en la Edad Media. A ello se suman cuentacuentos y narraciones que recrean historias de dragones, héroes y leyendas populares.

El origen de esta celebración se remonta a un episodio clave de la historia local ocurrido hace casi 700 años. Tras una grave sequía, la ciudad impulsó la construcción de una acequia para llevar agua desde el río Llobregat, una obra que generó un fuerte conflicto y marcó el devenir de Manresa. La tradición habla de una misteriosa luz procedente de Montserrat que cambió el rumbo de los acontecimientos.

Así pues, este fin de semana, Manresa volverá a viajar al pasado con esta feria que llena de vida plazas y calles. Una escapada perfecta para quienes buscan un plan diferente este fin de semana sin alejarse demasiado de Tarragona, combinando historia, espectáculo y ambiente festivo.